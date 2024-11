Tunisie: Diabète - Un défi de santé publique grandissant

La Tunisie s'associe ce samedi 16 novembre 2024, à la communauté internationale pour marquer la Journée mondiale du diabète, un fléau qui touche de plus en plus de Tunisiens. La maladie, particulièrement le diabète de type 2 (DT2), devient un problème de santé publique majeur et les experts tirent la sonnette d'alarme.

La prévalence du diabète est en constante augmentation, aggravée par des facteurs comme l'urbanisation et les mauvaises habitudes alimentaires, qui favorisent la prise de poids et l'inactivité physique. Le Professeur Koussay Ach, endocrinologue, souligne que le DT2 se développe souvent de manière asymptomatique, avec de nombreux cas découverts trop tard. Pour lui, un dépistage précoce est essentiel.

Le phénomène est d'autant plus inquiétant chez les jeunes : les cas de diabète chez les adolescents, notamment en raison de l'obésité infantile, deviennent de plus en plus fréquents. « Des enfants deviennent diabétiques dès 15 ans », s'alarme le Professeur Ach.

Les causes du mal sont multiples : l'industrialisation de l'alimentation et l'attrait pour les produits transformés, riches en sucres et graisses, altèrent les habitudes alimentaires traditionnelles et favorisent les maladies métaboliques. Pour contrer cette épidémie, la prévention et l'éducation à la santé sont indispensables, selon les spécialistes.

En matière de soins, la Tunisie fait des progrès, avec l'inclusion de certains médicaments dans la couverture de la Cnam, mais des défis persistent, notamment en ce qui concerne l'accès aux glucomètres, essentiels pour un suivi efficace.

La Journée mondiale du diabète est un rappel impérieux de la nécessité d'agir pour endiguer cette épidémie silencieuse.