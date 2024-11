Sénégal: Ziguinchor - Trente journalistes et animateurs formée sur la gestion des rumeurs liées au PEV

Ziguinchor — Trente journalistes et animateurs de Ziguinchor (sud) ont bouclé, samedi, une formation sur la gestion des "rumeurs liées au programme élargie de vaccination (PEV)", à l'initiative de la direction régionale de la santé de la région, a constaté l'APS.

"La pandémie de COVID 19 a eu un impact négatif sur le programme de vaccination, plus particulièrement sur la vaccination contre le VPH [papillomavirus humain]. Cela du fait de la psychose liée à la maladie et des rumeurs qui tournaient autour de cette vaccination", a fait observer le point focal régional du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique, Seynou Bernard Diatta.

Il estime qu"'il était temps qu'on convoque les acteurs de la communication pour échanger avec eux sur le programme élargie de vaccination et sur la surveillance épidémiologique". Il s'agit aussi de "partager avec eux" sur les voies et moyens de "gérer les rumeurs qui gravitent autour du PEV et la surveillance épidémiologique", a-t-il ajouté.

M. Diatta a rappelé que le but du PEV est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto juvénile, ainsi qu'à l'amélioration de la santé de la mère par la vaccination et la surveillance des maladies ciblées du PEV et à potentiel épidémique.

Selon lui, " à ce jour, le PEV cible 13 maladies dont la plupart sont sous surveillance épidémiologique".

Le docteur Boubacar Kandé, médecin-chef du district sanitaire de Ziguinchor et directeur régional de la santé par intérim, annonce que sa structure va organiser sous peu une campagne de vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole.

"A Ziguinchor, nous avons connu beaucoup de cas de rougeole à Oussouye durant l'année 2024. Donc, il est bon avant cette campagne que les acteurs de la presse soient sensibilisés et orientés pour aider le secteur de la santé à gérer ces fausses informations et rumeurs", a t-il dit.