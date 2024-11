Ethiopie: Le pays va récolter les rendements agricoles les plus élevés - Ministre du service de la communication.

Addis Abeba — Le ministre du Service de communication gouvernementale, Legesse Tulu, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse que l'Éthiopie est sur la bonne voie pour récolter le rendement agricole le plus élevé de son histoire.

Il a noté que les efforts continus du pays pour revitaliser et moderniser son secteur agricole ont jeté les bases de cette réalisation remarquable.

Selon le ministre, l'Éthiopie a entrepris des réformes importantes dans divers secteurs, en mettant l'accent sur l'agriculture.

Ces réformes visent à stimuler la productivité et à assurer la sécurité alimentaire, et le secteur agricole a connu certaines des avancées les plus notables, a-t-il précisé.

Le ministre Legesse a souligné l'impact positif des précipitations opportunes pendant la saison hivernale et la distribution d'intrants agricoles dans les régions agricoles de tout le pays.

"Pour la première fois de son histoire, l'Éthiopie a cultivé 20,5 millions d'hectares de terres dont 11,8 millions d'hectares sont cultivés à l'aide de méthodes modernes et mécanisées, ce qui indique un changement majeur des pratiques agricoles traditionnelles vers des techniques agricoles plus avancées et plus efficaces, a souligné le ministre." a révélé le ministre.

Il a en outre expliqué que dans des zones comme les régions arides et environnantes, l'agriculture mécanisée moderne est déjà bien avancée.

Il a souligné que maximiser l'utilisation de l'eau disponible sera essentiel pour maintenir le niveau élevé de productivité agricole et assurer une croissance continue du secteur.

Dans son discours de clôture, le ministre a salué les réalisations de l'Éthiopie au cours des dernières années, notant que le pays est devenu le premier producteur de blé d'Afrique, marquant une étape historique dans son développement agricole.