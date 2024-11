Gabon: Communiqué de la mi-journée des opérations électorales - n°3

Radisson Blu Okoume Palace Hotel, Libreville le 16 novembre 2024 - Depuis ce matin, les citoyens gabonais sont appelés aux urnes dans le cadre du référendum constituant organisé par le Gabon. Le Réseau des Observateurs Citoyens (ROC) est mobilisé sur le terrain pour assurer une observation indépendante et transparente des opérations de vote.

À la mi-journée, nous avons collecté et consolidé les informations suivantes :

1. Présence des Missions d'Observation

Des observateurs internationaux sont déployés sur le terrain, notamment des missions de l'Union Africaine (UA), de l'Union Européenne (UE), du Commonwealth, et du Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS). Leur présence a été particulièrement relevée dans les provinces de l'Estuaire, du Woleu-Ntem, et de l'Ogooué-Maritime.

2. Observations Statistiques

° 90% des bureaux de vote (BV) observés sont sécurisés et maintiennent un environnement sûr pour les électeurs ;

° 83% des bureaux de vote visités sont ouverts, contre 58% ce matin, soit une tendance haussière de 25% ;

° 88% des bureaux de vote observés n'ont enregistré aucun incident significatif ;

° 60% des bureaux de vote visités sont accessibles aux personnes vulnérables.

3. Incidents signalés et mesures correctives

Certains incidents rapportés ce matin, notamment les difficultés d'accès dans certains bureaux de vote pour les observateurs nationaux et internationaux, ont été corrigés au fur et à mesure du déroulement du scrutin, avec le concours des autorités en charge des élections.

4. Visites en Salle de Situation

Plusieurs représentants d'organisations internationales et des missions diplomatiques tels que l'Ambassadeur du Japon, l'Ambassadeur d'Allemagne, un représentant de l'Ambassade de France, l'UA, l'UE, IDEA International, NDI, IFES, USAID, IRI, ainsi que des partis politiques.

En outre, la salle de veille a enregistré la visite de nombreux citoyens.

Le ROC encourage les populations qui ne se sont pas encore rendues aux urnes à s'y rendre pour accomplir leur devoir civique avant 18h00, heure de clôture.

À la fin de la journée, un dernier communiqué sera publié pour faire état de nos observations finales et des conclusions relatives à cette journée électorale.

ReFLeT, Fnapag, Renafem-Ga, Grace Land, Justice et Droit Pour Tous, Rcrscsr/Oafress, Acpj, La Voix Des Jeunes, Yali Gabon, TLP-Gabon Payncop, les Sentinelles de la Jeunesse, Dynamique Régionale, OSCAF-Gabon, Women Go For Peace.

Contacts : observateurscitoyens.gab@gmail.com