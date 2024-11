Afrique: Ethiopian Airlines a remporté le prix de la « Meilleure compagnie aérienne de fret en Afrique » aux prix Arabian Cargo.

Addis Abeba — : - Le service éthiopien de Cargo et des Logistiques, premier opérateur de réseau de fret aérien en Afrique, a remporté le prix de la « Meilleure compagnie aérienne de fret en Afrique » aux Arabian Cargo Awards à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

Le Service a été honoré de ce prix pour la deuxième année consécutive aux Arabian Cargo Awards, a-t-on appris.

Le prix Arabian Cargo sert de plate-forme prestigieuse pour reconnaître l'excellence dans le secteur du fret et de la logistique dans la région du Golfe.

C'est également une plate-forme basée dans le CCG dont la vision est de reconnaître ceux qui sont à l'origine du succès de l'industrie du fret et de la logistique.

Il s'agit du premier prix basé sur le vote par Internet de la région, a-t-on indiqué.

Le service éthiopien de Cargo et des Logistiques est l'une des principales unités commerciales stratégiques du groupe Ethiopian Airlines.

Le dernier prix est le deuxième qu'Ethiopian Cargo a reçu en octobre, après avoir remporté deux prix prestigieux lors des Air Cargo News Awards 2023 plus tôt ce mois-ci.

Le service couvre actuellement plus de 130 destinations internationales dans le monde avec une capacité de soute et 67 services de fret dédiés déployant plus de 140 avions, dont 15 avions cargo dédiés.

Conformément à sa Vision 2025, le service éthiopien de Cargo et des Logistiques a construit le plus grand terminal de fret d'Afrique avec une capacité annuelle d'environ 1 million de tonnes et fournit des services de fret couvrant 44 destinations internationales en Afrique, dans le Golfe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe.