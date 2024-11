Afrique: Distinction - Une trentaine de personnalités honorées du prestigieux titre de Docteur Honoris Causa par le Cvpt de Tunis

L'école doctorale du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT), en partenariat avec l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA), a élevé une trentaine de personnalités africaines au rang honorifique de Docteur Honoris Causa. Cette prestigieuse distinction a été décernée lors d'une cérémonie solennelle tenue le 13 novembre 2024 à Abidjan.

Ces personnalités, issues de 16 pays africains, sont d'anciens Premiers ministres, des ministres, des présidents d'institutions, des chercheurs, des directeurs généraux d'administrations publiques et privées, ainsi que des figures de la société civile. Ce titre honorifique récompense leurs contributions exceptionnelles à la société dans leurs domaines respectifs.

Parmi les lauréats, on retrouve des noms tels que Me René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) ; la professeure Thérèse Aya N'Dri Yoman, ancienne ministre de la Santé de Côte d'Ivoire ; la professeure Hortense Atta Diallo, vice-présidente honoraire de l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé ; Aboubakari Cissé, directeur général adjoint des Impôts de Côte d'Ivoire ; le colonel-major Aké Abroba Jérôme, inspecteur général des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, et Dr Albert Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso. Les distinctions ont été remises par des professeurs et personnalités de renom, dont Hind Soudani, Mohamed Kerrou, Brice Arsène Mankou, Arthur Banga et Dr Mouna Hajiri.

En marge de cette cérémonie, vingt-sept auditeurs des promotions 2021 et 2022 du CVPT ont reçu leurs diplômes en Executive MBA en Management des Affaires et Administration (EMBA). Parmi eux, Charles Blé Goudé s'est vu décerner un diplôme en Management des Politiques Publiques. Lors de son intervention, il a encouragé la jeunesse à faire preuve de résilience et à se réinventer face aux défis de la vie. Alain Michel Lobognon, ancien ministre ivoirien des Sports, a quant à lui obtenu un diplôme en Diplomatie et Relations Internationales.

Ce programme d'EMBA, conçu pour des professionnels expérimentés, vise à offrir une nouvelle dimension à leurs carrières. Selon Pr Hind Soudani, enseignante au CVPT, ce cursus met l'accent sur la diversité culturelle et professionnelle, ainsi que sur l'analyse de cas africains et internationaux. Elle précise que la formation est dispensée à distance et combine rigueur académique, interaction, partage d'expériences et développement d'un esprit analytique pour une prise de décision éclairée.

Par ailleurs, plusieurs personnalités ont été nommées ambassadeurs et membres d'honneur de l'IARPA. Joël Nianzou, président de la Plateforme de la Presse Numérique de Côte d'Ivoire (PNCI), fait partie des nouveaux membres. Il a déclaré : « Etre honoré aux côtés de figures si éminentes est une véritable source d'inspiration et de responsabilité. Cette distinction me motive à continuer à oeuvrer pour une presse numérique innovante et éthique. » Ces ambassadeurs auront pour mission de représenter l'institut à l'échelle mondiale tout en partageant leur expertise.

Cette rencontre, présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation du Tchad, Dr Tom Erdimi, s'est déroulée en présence du ministre ivoirien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. L'événement a renforcé la réputation du CVPT en tant qu'acteur clé dans la formation et la valorisation des talents africains.