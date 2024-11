Algérie: Conférence nationale consacrée au suivi des opérations liées à la scolarité

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé, samedi par visioconférence au siège du ministère, une conférence nationale consacrée au suivi du déroulement des opérations liées à la scolarité et à la présentation d'orientations pour la préparation et la réussite de toutes les étapes de la conférence nationale pour l'évaluation de la transformation numérique dans le secteur de l'Education nationale, outre le championnat scolaire national des sports collectifs et d'autres dossiers, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de la conférence tenue en présence de cadres de l'administration centrale, du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC) et des directeurs de l'Education, le ministre a insisté sur "l'importance de la veille et du suivi en temps réel du fonctionnement des établissements éducatifs, et de l'intervention rapide pour réparer les pannes pouvant survenir dans les appareils de chauffage, d'autant que le dispositif de suivi en temps réel de la fourniture de chauffages est activé", selon la même source.

Quant à la conférence nationale d'évaluation de la transformation numérique dans le secteur de l'éducation nationale, M. Belaabed a insisté sur "l'association de tous les concernés à l'opération d'évaluation des différentes étapes, en commençant par les conférences qui seront organisées aux niveaux des circonscriptions d'inspection jusqu'aux conférences régionales, selon les dispositions contenues dans la circulaire régissant cette vaste opération d'évaluation", dans le but de parvenir à une nouvelle version actualisée (version 2025) du système d'informations du secteur de l'Education nationale "dans le cadre de la stratégie nationale de la transformation numérique en Algérie 2025-2030".

Pour le championnat scolaire national des sports collectifs, le ministre a écouté un exposé sur l'état d'avancement des différentes opérations réalisées et programmées, présenté par le président de la Commission nationale chargée du suivi et de l'organisation de ce championnat.

M. Belaabed a également souligné "l'impératif de soumettre tous les élèves participants à un examen médical en coordination avec les organismes concernés".

Le Directeur de l'ONEC a, quant à lui, présenté un rapport sur le déroulement des examens professionnels et le concours de recrutement dans les postes administratifs, qui a eu lieu le 9 novembre 2024.

Au terme de la réunion, le ministre a rappelé "la nécessité de suivre toutes les opérations liées à la gestion notamment les étapes d'évaluation des élèves".