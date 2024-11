Madagascar: Maladie chronique - Les diabétiques commencent à accepter leur état de santé

À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le diabète, hier, les professionnels de santé appellent les diabétiques à accepter leur état.

Actuellement, 4,7 % des Malgaches souffrent de diabète, en raison de facteurs tels que l'hygiène de vie, l'alimentation et les prédispositions génétiques. « Pourtant, la plupart des malades commencent à accepter leur état de santé », évoque le Docteur Haja Ramamonjisoa, directeur des opérations au niveau de l'Amadia ou « Andia malagasy miady amin'ny diabeta », à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le diabète, hier.

Vivre avec une maladie telle que le diabète n'est pas du tout facile. « Ce qui est le plus décourageant, c'est de savoir que mon état de santé ne changera pas jusqu'à la fin de ma vie. Par contre, mes enfants m'ont convaincue d'accepter ma maladie pour mieux vivre», témoigne Tahiana, une mère de famille diabétique.

Nantenaina, une jeune fille diabétique de 20 ans, a eu du mal à accepter sa maladie. « Avant, j'étais tellement déprimée. J'avais eu peur de ne pas m'en sortir. Mais après des sensibilisations et des encouragements, j'ai fini par accepter ma maladie. Toutefois, il m'est difficile de ne pas m'inquiéter de ma santé », avance la jeune fille.

Mise en garde

Être diabétique n'est pas une fatalité, car cette maladie peut être évitée. De plus, les personnes atteintes du diabète sont de plus en plus jeunes. Le chiffre évoqué hier par le Docteur Haja Ramamonjisoa à l'Amadia Faravohitra démontre qu'actuellement, 40% des diabétiques membres de l'Amadia ont moins de 40 ans. Alors qu'il y a dix ans de cela, seuls 10% des cas concernaient des jeunes de moins de 40 ans.

Face à cette situation, les professionnels de santé mettent en garde. Il est primordial de pratiquer régulièrement du sport, surtout pour les jeunes, qui sont de plus en plus vulnérables. Il est également important de limiter la consommation d'aliments riches en sucre ou en graisses. Les individus souffrant d'obésité sont plus exposées au risque de diabète. Également, ceux issus d'une famille diabétique. Dans ce cas, une personne atteinte de diabète a besoin du soutien de ses proches pour pouvoir s'en sortir.

Les médecins recommandent également des dépistages réguliers. Bien que le diabète puisse être traité, il est nécessaire que le malade accepte son état pour mieux le gérer.