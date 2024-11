Madagascar: Concours « Graine de Star » - À la recherche des futurs artistes

Pour révéler les étoiles montantes de la musique, Taxi-Be Madagascar revient avec la cinquième édition de son concours de chant « Graine de Star ». La finale régionale est prévue le 21 novembre, suivie d'une grande finale nationale à Antananarivo le 5 décembre.

Cette initiative fait rayonner les jeunes talents des villes où Taxi-Be est implanté à Nosy Be, Antsiranana, Tamatave et Antananarivo. Avec des inscriptions gratuites, l'engouement des participants a atteint un nouveau sommet cette année. « L'enthousiasme des jeunes à se mesurer à ce concours est palpable, compte tenu du nombre d'inscriptions, qui se trouve en nette augmentation cette année », se réjouit Rija Andrianatoandro, directeur de Taxi-Be Antananarivo. « C'est une voie pour percer dans le domaine de la musique et pour démontrer mon talent », confie Roméo, un candidat de la capitale.

Jeunes générations

Les étapes de sélection, rigoureuses, ont débuté il y a déjà deux mois. Sur des centaines de candidatures, seuls trente-deux candidats par établissement ont été retenus pour se produire sur scène. Chaque jeudi, ces jeunes artistes se confrontent aux exigences du jury, évalués sur leur voix, leur présence scénique, l'originalité de leurs interprétations, leur style vestimentaire et même le choix du public. Les finales régionales, prévues le jeudi 21 novembre, désigneront les meilleurs talents de chaque ville. Le ou la lauréat(e) de Nosy Be, Antsiranana, Tamatave et Antananarivo remportera deux millions d'ariary, ainsi qu'un billet tout frais payé pour la grande finale nationale à Antananarivo, le 5 décembre.

Le lauréat national remportera quatre millions d'ariary, de nombreux lots, et surtout un contrat avec une maison de production. « C'est la plus belle voix de Taxi-Be Madagascar que nous cherchons cette année, et nous sommes fiers de contribuer à l'épanouissement des jeunes talents à travers ce concours », précise le responsable de Taxi-Be Antananarivo.

Présent à Madagascar depuis une décennie, Taxi-Be est devenu un acteur culturel incontournable. Plus qu'une simple discothèque, chaque établissement offre une diversité d'animations, allant des showcases d'artistes aux élections de Miss et Mister, en passant par des concours atypiques comme celui de Miss Ronde. À Antananarivo, Taxi-Be célèbre déjà ses sept ans d'existence, tout en continuant d'être un vivier d'opportunités pour les jeunes générations.