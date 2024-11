Madagascar: Handball - CCCOI 2024 - Hécatombe parmi les clubs malgaches

La Coupe des clubs champions de l'océan Indien (CCCOI) 2024 bat son plein actuellement, au Gymnase Ankoay à Ankorondrano. Après la première victoire des joueuses de THBC, seul club vainqueur (12-10 contre My-sah) pour son entrée en lice, la journée de vendredi a été une journée d'hécatombe pour les trois clubs malgaches, qui ont essuyé des défaites l'un après l'autre.

Dans la catégorie masculine, le Club de Souvenir de Madagascar s'est incliné (12-18) devant les handballeurs de l'ASHB Tamponnais de La Réunion, tandis que le club de HTHB de Toamasina, malgré un bon début en première période, a été, à son tour, vaincu par les handballeurs de HC Bandrelé de Mayotte (19-26).

Durant les dix premières minutes de la première période, les joueurs de Toamasina ont montré un jeu fluide, alternant de belles attaques et une solidité défensive, en menant au score 2-0. Piqués, les Mahorais, sans paniquer, ont trouvé petit à petit le chemin du but et, après douze minutes de jeu, ils sont revenus à la hauteur des Malgaches et ont pris les commandes en menant au score (2-2, 3-2, 4-2).

Passoire

Dès lors, les joueurs de HTHB, malgré l'envie de revenir au score, ne sont plus arrivés à imposer leur style de jeu. En confondant vitesse et précipitation, ils ont facilement perdu le ballon et ne sont pas non plus arrivés à contourner le mur défensif mahorais. En première période, les joueurs de Toamasina ont perdu au moins huit ballons d'attaque qui auraient pu changer la donne.

Dans la catégorie féminine, les handballeuses de HBCA (Madagascar) n'ont pas pesé lourd devant les joueuses de HBF de Saint-Denis (La Réunion). Elles se sont inclinées lourdement ( 9-26).

Avantagées par leur physique, les Réunionnaises ont mené largement sur le score de 14-6 à la pause. La seconde période a démarré à 13h33, au cours de laquelle les Réunionnaises ont poursuivi leur démonstration de force et ont mené 16-6 puis 17-7. Le but de HBCA a été une passoire, car sa gardienne n'a pu arrêter plus de 90% des tirs adverses.

Après sept minutes de jeu, les handballeuses de HBF de La Réunion ont creusé un grand écart au score (20-8). L'opposition malgache est devenue très physique, allant même jusqu'à l'antijeu, occasionnant deux blessées du côté des joueuses réunionnais qui ont enregistrés au score final 26 contre 9 pour les Malgaches.

Tambim-Pitiavana Rakotonindrainy, joueuse de HBCA, explique que « les Réunionnaises ont été supérieures sur tous les plans. Nous avons perdu beaucoup de balles. Nous sommes venues ici pour chercher des expériences internationales ». Quant à Arthur Adrien, coach de HBF de Saint-Denis, il précise que « les Malgaches sont très rudes en défense, la preuve , nous avons eu deux blessées. Mes joueuses ont soif de victoire et, en venant ici, nous avons fixé l'objectif d'obtenir la Coupe ».