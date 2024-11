Madagascar: GEW 2024 - L'entrepreneuriat dans tous ses états

Comme chaque année, la Grande Île célèbre la semaine de l'entrepreneuriat. L'édition de cette année se déroulera du 18 au 23 novembre, sous le thème « célébrer l'entrepreneuriat ». Cet événement mettra en avant les innovations récentes dans ce domaine, pépinière qui alimente le tissu économique, ainsi que les initiatives entrepreneuriales marquantes prises par les opérateurs économiques.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que celui de l'Industrialisation et du Commerce, parrains de la Semaine de l'entrepreneuriat à Madagascar, la semaine de l'entrepreneuriat « vise à promouvoir les entreprises et les initiatives entrepreneuriales afin qu'elles soient des moteurs de développement économique et social », explique-t-on hier lors d'une conférence de presse à Ampefiloha.

L'événement met également l'accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans l'entrepreneuriat, avec pour objectif de stimuler l'innovation durable et faciliter l'accès au financement pour les startups et les entreprises en pleine expansion.

« La Semaine de l'entrepreneuriat à Madagascar offre ainsi une plateforme pour inspirer, soutenir et connecter les entrepreneurs locaux, les investisseurs et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, tout en contribuant à la création d'emplois et de richesse à travers des projets à impact positif. Ce rassemblement vise également à favoriser des partenariats internationaux et à encourager les bonnes pratiques pour soutenir l'atteinte des objectifs de développement durable du pays », confient les organisateurs.