Madagascar: Le massif du Makay à son attrait ascendant

En mieux. Le massif du Makay attire de plus en plus de visiteurs. Étalé sur quelques 4000 km2, c'est un labyrinthe de canyons abritant une biodiversité très intéressante. Situé géographiquement au nord de l'Isalo, à cheval entre l'Ihorombe, Menabe et la région Atsimo Andrefana, « le massif est le produit de l'érosion d'immenses massifs de roches cristallines disparus il y a des millions d'années », selon la description d'un site spécifique sur le massif.

Bien que le Makay soit enclavé et difficile d'accès, il continue d'intéresser les amoureux d'aventure, de la nature et de découverte. « Nous estimons quelques mille arrivées depuis le début de la saison touristique de cette année. C'est un nombre qui nous ravit, car il s'accroit depuis le Covid », explique Francis Harivelo, dit « Makay guide Francis », guide touristique spécialisé pour le Makay.

La découverte du massif a commencé en 2007 par des expéditions scientifiques et la démarche est toujours en cours d'ailleurs pour faire du massif une aire protégée. L'ouverture au tourisme s'est faite petit à petit. En 2009, l'association Naturevolution a initié le dialogue avec des tour-opérateurs qui proposent des séjours dans le Makay, tout en mettant en avant le concept d'écotourisme.

« La boucle nord intéresse plus les touristes vu sa proximité avec la RN34. Mais il y a d'autres circuits pour ne citer que la traversée du Sud au Nord en passant par l'Est ou l'Ouest, le Nord-sud en passant par l'Est ou Ouest », continue d'expliquer le guide touristique.

« Il faut enfiler les chaussures de brousse et être prêt mentalement et physiquement au trekking qui peut durer toute une journée, soit huit heures d'affilée, et recommencer le lendemain pendant sept jours », raconte un visiteur qui a fait le circuit depuis le Sud du massif. « Ce sont des canyons spectaculaires, des rivières à traverser, des sentiers sinueux où il faut passer à quatre pattes entre deux rochers très étroits.

Passer la nuit à la belle étoile et être déconnecté du monde sont toute une nouvelle aventure pour moi. La recherche des points d'eau, des fois, s'avère être un parcours de combattant sous le soleil brûlant », ajoute-t-il. Venir au Makay est possible par le Nord via Malaimbandy à trois heures de Morondava, et ajouter une journée entière en 4x4 en moyenne pour atteindre des villages. Ou par l'Ouest, via Mandabe, à demi-journée depuis Morondava et de là, une heure de 4x4 pour rejoindre les premiers points de départ.