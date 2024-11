Afrique: CAN 2025 - Gilles Hugon assure le derby contre les Comores

Les Barea se sont envolés hier pour le Maroc, après la défaite douloureuse contre la Tunisie (2-3). Madagascar jouera lundi soir contre les Comores pour le compte de la dernière journée.

Changement en cours de route. À la suite de la démission du sélectionneur Romuald Rakotondrabe après la défaite de Madagascar contre la Tunisie (2-3) jeudi soir, le président de la Fédération Malgache de Football et les quelques membres du comité exécutif en Afrique du Sud ont désigné son assistant, Gilles Hugon, pour assurer le derby contre les Comores, programmé lundi soir au Maroc.

Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires à la CAN 2025. Romuald Rakotondrabe n'a donc plus qu'une seule casquette. La Fédération a reçu la nuit même du match sa démission, mais elle devrait encore discuter de cette décision à la prochaine réunion du comité exécutif avant de la lui accorder officiellement.

Nommer un autre technicien en dehors du staff actuel n'est d'ailleurs pas évident avec le peu de temps entre les deux matchs. De plus, Gilles, comme le coach Rôrô, connaît bien ces joueurs après plus d'une année de collaboration.

Encore dans la course

Les Barea joueront contre les Coelacanthes comoriens lundi soir, au stade El Hociema au Maroc. Ce match n'aura plus d'enjeu car Madagascar est déjà hors-course.

Rôrô a annoncé sa démission en tête des Barea A, c'est-à-dire les sélections pour les éliminatoires à la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2026. Le meilleur coach de la Pro League saison 2022, médaillé d'or des Jeux des Îles et médaillé de bronze au Championnat d'Afrique des Nations en 2023, veut encore prendre en main les Barea pour le prochain Chan.

Exempté du premier tour, Madagascar jouera contre l'Eswatini au deuxième tour aller, entre le 20 et le 22 décembre, et le retour, entre le 27 et le 29 décembre. En cas de victoire, les Barea se qualifieront pour la phase finale qui se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025.

Pour le successeur de Rôrô, en vue des cinquième et sixième journées qualificatives au Mondial 2026, programmées en mars 2025, la Fédération devrait procéder sans tarder au casting et à sa nomination. Ce technicien devrait être un entraîneur qualifié, ayant le diplôme requis pour diriger l'équipe A, expérimenté et devrait surtout maîtriser les procédures de détection et de négociation avec les joueurs, surtout les expatriés.

Encore dans la course après la quatrième journée, Madagascar occupe la troisième place provisoire (7, +3), derrière les Comores (9, +4), le Ghana (9, +2), et devant le Mali (5, +1).