Madagascar: Élections communales Boeny - Les membres des bureaux de vote formés sur la valeur et l'intégrité

Le processus électoral est engagé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Dama Andrianarisedo, a mis un accent particulier sur le respect des valeurs et l'intégrité des prochaines élections communales du 11 décembre.

C'était lors de la formation des formateurs, des membres des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote (SRMV) ainsi que ceux du conseil électoral issus des six districts dans la région Boeny. Elle s'est déroulée au bloc administratif à Ampisikina, lundi.

« Afin de réussir le processus électoral et d'obtenir des résultats électoraux fiables, inclusifs et universellement acceptés, les membres doivent maîtriser les valeurs qui régissent la Ceni dans l'exercice de leur fonction, à savoir le respect des règles régissant l'élection, la vérité et le choix des électeurs, tout en restant impartial et neutre.

Le renforcement des capacités et la formation des membres du SRMV, des formateurs et des membres des bureaux électoraux à travers tout Madagascar ont débuté cette semaine. Les instructions pour les membres du SRMV et les membres du Conseil électoral dans tous les districts restent les mêmes. Le succès du processus électoral dépend de la discipline et de la responsabilité au niveau des SRMV », déclare le président de la Ceni, dans son intervention.

Il a été catégorique et les a appelés à faire preuve de professionnalisme. Il a surtout souligné l'importance de la signature sur chaque bulletin unique au verso, pour qu'aucune petite erreur ne puisse léser un candidat.

Le préfet de Mahajanga et également premier responsable de l'Organe mixte de conception, Tokifaharana Herimaharo Zo, a promis d'assurer la sécurité avant, pendant et après les élections du 11 décembre. Une stratégie pour instaurer la paix et la sécurité sera mise en place.

Le président de la Ceni a exhorté tous les citoyens à modifier leur photo de profil sur les réseaux sociaux avec l'image de la campagne de la Ceni, « pour montrer qu'ils ont le droit de voter et qu'ils sont inscrits officiellement à cette élection ».