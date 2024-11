Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du18 novembre 2024

Sénégal : Un faible taux de participation aux législatives anticipées selon les données préliminaires

Le Sénégal a organisé ce dimanche 17 novembre 2024 des élections législatives anticipées pour renouveler les 165 sièges de l’Assemblée nationale. Marqué par une organisation fluide et une sérénité dans les opérations, ce scrutin a toutefois enregistré une faible participation dans plusieurs régions, selon des données préliminaires reçues à la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, Ëttu Jàmm.

Selon le communiqué de la Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de superviser le scrutin, dès l’ouverture des 15 633 bureaux de vote à 8 h 00, les opérations électorales ont débuté dans de bonnes conditions. (Source allAfrica)

Révision constitutionnelle en RDC : Fayulu et Sesanga recadrent Félix Tshisekedi sur l'interprétation de l'article 217

Il aura fallu attendre quelques minutes, après le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi à Lubumbashi, pour que les réactions dans les rangs de l'opposition puissent s'en suivre à propos de l'interprétation de l'article 217 de la constitution. Martin Fayulu et Delly Sesanga, tous deux leaders de l'opposition, y relèvent une interprétation erronée.

Président du parti Envol, Delly Sesanga considère d’iconoclaste l'interprétation de Félix Tshisekedi à l'égard dudit article. " vous voulez réviser ou changer la constitution pour un bénéfice personnel, mais ça ne passera pas. Les menaces, les mensonges ne feront nullement reculer le peuple congolais", a-t-il indiqué dans son message. (Source mediacongo)

Référendum 2024 au Gabon : Les résultats connus dans 96% des bureaux de vote

C’est l’information contenue du communiqué de clôture des opérations électorales n°4 du Réseau des Observateurs Citoyens (ROC). Au cœur des opérations de vote et de dépouillement grâce aux 250 ressources humaines déployées sur le terrain, ces derniers ont attesté que 96% des bureaux de vote ont immédiatement annoncé les résultats après les opérations de dépouillement.

Engagé dans le processus référendaire qu’il a suivi de près le déroulement le 16 novembre 2024, le Réseau des Observateurs Citoyens a scruté les faits et gestes des scrutateurs, électeurs lors du vote et après. Plusieurs observations en sortent. Du refus d’accès de certains observateurs aux nouvelles accréditations à Fougamou en passant par la fermeture du centre de vote de Bizango Bibèrè sans raison. (Source GabonMediaTime)

Bénin : Plus de 7.000 milliards de FCFA de dette publique d’ici à fin décembre 2024

Bonne nouvelle pour les régies béninoises. Le Service de la dette publique annonce un seuil de 7.160 milliards de FCFA environ pour la dette publique du pays au 31 décembre 2024. En effet, l’encours de la dette publique du pays au 30 juin 2024 affiche 6.756,90 milliards de FCFA d’une part et la projection pour le second semestre de la même année annonce 403,377 milliards de FCFA. Le cumul des deux fera passer la dette publique béninoise le seuil des 7000 milliards de FCFA d’ici le 31 décembre 2024. (Source beninwebtv)

Tchad : Le Premier ministre victime d'une usurpation d'identité sur les réseaux sociaux

Une nouvelle campagne de désinformation vient de frapper le Tchad. Des individus malveillants se font passer pour le Premier ministre, Allahmaye Halina, sur les réseaux sociaux afin d'escroquer des internautes.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Primature a formellement démenti ces allégations. Selon le gouvernement, de faux profils attribués au Premier ministre ont été créés dans le but de promouvoir de fausses opérations de financement destinées aux personnes dans le besoin. (Source alwihdainfo)

Côte d’Ivoire/17è Afrik fashion week : Des créateurs présentent leurs nouvelles collection

Le rideau est tombé sur la 17è édition d'Afrik fashion week. Des stylistes et maisons de couture ont dévoilé leurs nouvelles collections de haute-couture et de prêt-à-porter. La soirée des créateurs dénommée ''Afrik Fashion Week'' a mobilisé de grands stylistes africains. Ce sont quinze stylistes des plus jeunes, au plus expérimentés venus de Côte d’Ivoire, de Togo, du Sénégal, du Mali et du Cameroun qui ont sorti le grand jeu pour faire vivre un rêve aux mordus de la haute couture. Tout l’écosystème du textile, de la mode, de l’habillement et des accessoires s’est retrouvé à Abidjan le 16 novembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. (Source Fratmat)

Mali : Le Premier ministre critique ouvertement le régime sur la question de la transition

Au Mali, voilà une sortie inédite de Choguel Maïga. Dans un discours critique envers le régime, prononcé devant les partisans de son mouvement, le M5 RFP, le Premier ministre a appelé les militaires au pouvoir à discuter de la fin de la période de transition.

Casquette de camouflage de l’armée malienne vissée sur la tête, le Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, a commencé par apporter son soutien aux militaires maliens sur le front avant de tacler les membres de la junte qui dirigent le pays depuis la capitale. Il révèle ensuite pour la première fois publiquement que souvent, ces derniers gouvernent seuls, en le mettant à l’écart sur des sujets importants comme la durée de la transition. (Source RFI)

Mauritanie : Ould Diay à la rescousse tardivement de Ould Ghazouani sur la gestion des inondations au Guidimaka

En déclarant succinctement devant les élus du Guidimaka que le gouvernement est aux côtés de toutes les victimes des inondations dans le pays, le premier ministre mauritanien répond aux critiques de la gestion calamiteuse des récentes crues du fleuve dans la vallée.

Cette réponse politique qui intervient assez tardivement face à des élus d’une des régions du Sud frappée par les crues du fleuve est en même temps une fuite en avant des responsabilités du chef de l’exécutif, président de tous les Mauritaniens. (Source kassataya.com)

Burkina : Les Forces combattantes enregistrent d’importantes victoires ces dernières semaines

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre, les Forces armées combattantes ont remporté d’importantes batailles grâce à leur engagement et à leur détermination sur tous les fronts, a appris l’AIB.

Dans la région du Centre-Nord, zone de Boulsa, des terroristes ont harcelé, le 14 novembre 2024, une position des Forces combattantes à Bonam. Les vecteurs aériens appelés en renfort ont suivi l’ennemi jusqu’à leur QG à Zeguedeguin, où ils s’étaient installés sous des arbres. (Source AIB)

La RCA s’engage à soutenir l’OMS avec 500 000 dollars dès 2025

La République centrafricaine a annoncé son soutien financier à l’Organisation mondiale de la Santé. Le président Faustin Archange Touadéra s’engage à verser, à partir de 2025, 500 000 dollars, soit plus de 310 millions de francs CFA. Cette déclaration a été faite le 16 novembre 2024 à Bangui, dans le cadre du 14e programme général de travail de l’OMS pour 2025-2028. (Source radiondekeluka)