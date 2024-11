Gabon: Le Chef de l'État inaugure la Centrale Solaire de la Plaine d'Ayemé

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à l'inauguration de la Centrale solaire de la Plaine d'Ayemé.

Construite sur une superficie de 105 hectares, ce projet comprend la construction d'une centrale solaire photovoltaïque avec stockage batterie, la construction d'une travée de raccordement 90 KW à la sous- station de Ntoum 2 ainsi que la construction d'une ligne de transmission de 10 KM de la Centrale à la sous-station Ntoum 2.

Conçue pour produire une puissance maximale de 30 MW d'énergie solaire, cette centrale, dont la première phase a été mise en service en octobre dernier, verra ses travaux se poursuivre afin de permettre la mise en service de la deuxième phase dans les mois à venir.

Le site de la Centrale Solaire Photovoltaïque d'Ayémé Maritime comprend un bâtiment de commande et de contrôle ainsi que 80.000 panneaux solaires équipés de suiveurs solaires. La mise en place de cette centrale solaire permet l'alimentation de 300.000 foyers et a généré plus de 100 emplois.

Notons qu'avec cette réalisation, le Gabon devient le premier pays d'Afrique centrale à exploiter une Centrale Solaire avec stockage intégré par batterie.

L'inauguration de la Centrale Solaire d'Ayémé revêt le symbole fort d'un engagement en faveur de l'énergie durable et du développement économique de notre pays. Elle est en effet, un jalon important dans la production et la distribution d'une électricité propre, durable et moderne illustrant ainsi l'engagement de notre pays dans l'amélioration de l'accès à l'énergie et à la lutte contre les changements climatiques.

A l'issue de cette étape, le Président de la République qu'accompagnait la Première Dame Zita Oligui Nguema a également procédé à l'inauguration du marché de kinguele dans le 3e arrondissement de Libreville, ainsi qu'à la remise de chèques aux commerçantes afin de booster leurs activités.

Constitué de 68 étals, 2 toilettes et d'un bureau, cette structure commerciale vient contribuer à l'amélioration des conditions des femmes commerçantes.

Honorées par la Présence du couple présidentiel dans leur arrondissement, les populations de Kinguele n'ont pas manqué de remercier le Chef de l'État pour les actions sociales menées en leur faveur. Il s'agit entre autres des travaux d'aménagement des voies secondaires, de la construction en cours d'une salle multimédia pour les jeunes ainsi qu'un centre médical.

Toutefois, les habitants de Kinguele ont interpellé le Président de la République sur la réinsertion et l'insertion des jeunes via le soutien à l'entreprenariat afin de lutter contre le chômage, la délinquance et l'oisiveté.

Réceptif aux sollicitations posées par les populations, le Chef de l'État a rassuré ses compatriotes d'y apporter des solutions durables.