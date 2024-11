Cameroun: Assassinat d'une française à Douala - Les recommandations du consul général de France à Douala

Jean-Charles Ledot,consul général de France à Douala, demande à ses compatriotes d'éviter de se balader le soir dans les rues de Douala, y compris dans les quartiers dits résidentiels.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024 vers 22 heures, plusieurs malfaiteurs ont attaqué un Camerounais et une Française.

L'agression,suivi d'un vol aggravé à l'aide d'armes blanches s'est produit cette nuit là au quartier Makéa (Douala II), avec pour cibles: la citoyenne française Martin Valerie Renée Michelle âgée de 60 ans et son compagnon de nationalité camerounaise, Jean Pierre Bamou âgé de 71 ans. La française a malheureusement succombée à ses blessures à l'hôpital Laquintinie.

Dans un communiqué de presse parue au sein de notre rédaction, le Consul général de France à Douala stipule que:

Cette (...) compatriote est décédée des suites de ses blessures après avoir été victime d'une agression à l'arme blanche dans le quartier de Bali, alors qu'elle sortait en marchant d'un diner au restaurant.

Dans ces conditions le Consulat général réitère ses recommandations qui sont :

- D'éviter de marcher le soir dans les rues de Douala, y compris dans les quartiers dits résidentiels.

- D'éviter d'exhiber tout article de valeur ou de nature à attirer la convoitise (sac à main, téléphone cellulaire, montre, bijoux, appareil photo, etc). Les sacs à main sont à proscrire sur les marchés et dans les quartiers sensibles. Il faut éviter d'y mettre des objets précieux (grosse somme d'argent, bijoux, téléphone, etc.) et ses documents. Les vols à l'arraché sont fréquents.

- De ne jamais porter sur soi d'importantes sommes d'argent. En revanche, il peut être utile de disposer de quelques billets et pièces qui pourront être remis, sans délai et sans hésitation, en cas d'agression.

- De ne jamais tenter de résister aux exigences des agresseurs qui, en général, visent seulement les valeurs ou les biens.

- D'éviter formellement d'emprunter des taxis à partir de la tombée de la nuit, surtout une personne seule. Les agressions en taxi sont fréquentes, surtout après la tombée de la nuit.

- De circuler en voiture vitres fermées et portières verrouillées et de ne jamais laisser de sacs, bagages ou objets de valeur visibles dans l'habitacle du véhicule. De nuit, de s'arrêter uniquement dans des endroits animés et bien éclairés (ex. : station-service).