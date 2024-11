Tunisie: Modernisation des transports au pays - Un budget de 1,1 milliard de dinars pour 2025

Dans le cadre du projet de budget de l'État pour l'année 2025, le ministère du Transport bénéficie d'une allocation de 1.076,470 millions de dinars, en augmentation de 2,4 % par rapport aux 1.051,31 millions de dinars de l'année 2024.

Lors d'une séance plénière conjointe entre les deux chambres du Parlement, dimanche 17 novembre 2024, à Bardo, le ministre du Transpors, Rachid Amri, a souligné l'importance stratégique du secteur des transports, de la logistique et de la surveillance aérienne pour le développement de l'économie nationale. Il a également noté que la dégradation des infrastructures de transport a eu des conséquences néfastes sur la qualité de vie des citoyens et sur l'économie du pays dans son ensemble.

Le ministre a détaillé les principaux programmes du ministère, comprenant : le programme de transport terrestre (993 millions de dinars), le programme de l'aviation civile (12,790 millions de dinars), le programme de transport maritime (34,554 millions de dinars) et le programme de gestion et de soutien (35,830 millions de dinars). Ces programmes visent à améliorer l'efficacité et la durabilité des services de transport.

Le budget alloué à la mission des transports est réparti comme suit : salaires (24,347 millions de dinars), frais de gestion (6,177 millions de dinars), investissements (17,472 millions de dinars) et interventions (1.028,474 millions de dinars). Le ministre a mis en avant que les interventions, représentant 95,5 % du budget, sont un indicateur clair de la priorité accordée au développement du transport public. Ces interventions visent notamment à compenser les tarifs réduits pour le transport scolaire et universitaire et à financer les infrastructures des entreprises régionales de transport.

En ce qui concerne les réformes, M. Alami a précisé que le ministère oeuvre à améliorer l'efficacité du groupement Tunisair et du transport maritime, tout en cherchant à renforcer l'offre de transport des sociétés publiques et régionales, telles que la Société des Transports de Tunis, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens, ainsi que les entreprises régionales et nationales de transport.

Le ministre a également évoqué les projets de modernisation du transport public, avec notamment l'acquisition de 300 nouveaux bus, le règlement du quatrième paiement pour l'achat de 56 bus d'occasion et la réparation de 200 bus défectueux d'ici la fin de l'année 2024.

Par ailleurs, il a annoncé que la Société des Transports de Tunis a obtenu l'accord des autorités françaises pour recevoir 180 bus d'occasion sous forme de don, qui seront distribués dans les zones à forte densité de population pour améliorer l'accès au transport public.

Concernant le transport ferroviaire, le ministère s'attelle à finaliser les tests pour la mise en service de la ligne Tunis/El Kobaa avant la fin de l'année 2024, pour transporter jusqu'à 20.000 passagers dans un premier temps. Le projet comprendra également la réhabilitation de 28 voitures de métro avant la fin de l'année.

Dans le secteur maritime, le ministre a souligné que l'étude du plan directeur pour les ports maritimes et commerciaux a été finalisée. Ce plan vise à répondre aux besoins du commerce extérieur de la Tunisie et à anticiper les transformations économiques globales.

Enfin, le ministre a indiqué que son ministère travaille à la mise en place d'une politique nationale de transport urbain, qui tiendra compte des défis économiques, environnementaux et énergétiques actuels. Cela inclut la révision de plusieurs textes législatifs afin d'adapter le secteur aux évolutions des besoins.

Pour ce qui est des infrastructures aéroportuaires, le ministre a annoncé la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Tunis-Carthage, d'une superficie de 80.000 m², qui permettra d'augmenter la capacité de l'aéroport à 13 millions de passagers par an.