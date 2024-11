Afrique: Les Edo Queens éliminent les championnes en titre, le FC Masar entre dans l'histoire

Samedi à Casablanca, les Edo Queens ont anéanti les espoirs de doublé des Mamelodi Sundowns Ladies en s'imposant 2:1 après avoir été menés au score, ce qui leur a permis non seulement de se qualifier pour les demi-finales, mais aussi d'éliminer les championnes en titre.

Après un but de Melinda Kgadiete à la 24e minute sur une passe de Karabo Dlamini, les Sundowns ont conservé leur avance jusqu'aux derniers instants du match avant qu'Emem Essien n'égalise dans le temps additionnel de l'arbitre.

Les Edo Queens n'avaient besoin que d'une victoire pour assurer leur qualification.

Le clou a été officiellement enfoncé dans le cercueil des championnes en titre lorsque Mary Mamudu a profité d'une défense douteuse sur un coup de pied arrêté pour donner l'avantage aux Nigérianes et sceller une victoire inoubliable sur les championnes en titre dans les dernières secondes du temps additionnel.

Dans le Groupe B, le FC Masar, autre club débutant, a également remporté sa victoire sur la Central Bank of Ethiopia lors de son dernier match de groupe, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales. Le conte de fées des Egyptiennes se poursuit dans la Ligue des champions féminine de la CAF, avec une qualification historique pour les demi-finales qui leur permettra de rester en lice pour un titre continental de rêve.

Après une entame difficile, les Egyptiennes ont pris l'avantage grâce à Sandrine Niyonkuru à la 24e minute.

Samedi, dans un match simultané du Groupe B, le FC Masar, autre club débutant, s'est également imposé face à la Central Bank of Ethiopia lors de son dernier match de groupe, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales.

Le conte de fées des Egyptiennes se poursuit dans la Ligue des champions féminine de la CAF, avec une qualification historique pour les demi-finales qui leur permettra de rester en lice pour un titre continental de rêve.

Masar a ensuite creusé l'écart dans les dernières minutes grâce à un but de Yassmine Zezo à la 85e minute, qui a scellé la victoire de l'équipe académique. Les CBE ont trouvé un but de consolation dans le temps additionnel de l'arbitre, Senaf Wakuma trouvant le fond des filets dans les dernières secondes du match.

L'AS FAR, hôte du tournoi, et le TP Mazembe ayant tous deux obtenu leur place vendredi, les victoires respectives de Queens et de Masar marquent officiellement les lignes de combat pour les demi-finales de la compétition, qui auront lieu le mardi 19 novembre.

Les Edo Queens donneront le coup d'envoi des demi-finales en affrontant le TP Mazembe, avant qu'une bataille nord-africaine entre les hôtes, l'AS FAR et le FC Masar ne vienne clore les demi-finales pour désigner les deux dernières équipes encore en lice dans la compétition.

Demi-finales de la Ligue des champions féminine de la CAF

Mardi 19 novembre :

16h00 | Edo Queens vs TP Mazembe

19h00 | AS FAR vs FC Masar