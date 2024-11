Afrique: CAN 2025 - Le derby Madagascar-Comores plein de défis

Le match entre les Comores déjà qualifiées et Madagascar éliminé, ce soir au Maroc, n'aura plus d'enjeu sur la qualification. Ce match compte pour la sixième et dernière journée.

Dernier match sans enjeu. Le derby de l'Océan Indien, entre Madagascar et les Comores pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la coupe d'Afrique des nations 2025, aura lieu ce soir à 22 h au stade El Hociema au Maroc. Ce sera un match entre une équipe déjà éliminée et une autre qualifiée. Les protégés du coach par intérim Gilles Hugon tâcheront de poursuivre la série d'invincibilité, tandis que les Comoriens tenteront de prouver le contraire et de réaliser leur exploit de battre leur bête noire.

Les Coelacanthes viennent récemment de renverser la situation, car ce sont eux actuellement qui sont supérieurs sur le papier. Ils ont validé leur deuxième qualification pour la phase finale de la Can, après la première participation en 2022, au Cameroun, où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Le grand bond au classement FIFA a aussi impressionné le monde du football en général, lorsqu'ils ont franchi dix marches d'un coup en fin octobre. Les Comores ont défait la Gambie vendredi par 2 à 1 dans le cadre de la cinquième journée. Classés 108e, les Coelacanthes se trouvent juste devant les Barea, 109e.

Objectif bien clair

Le principal objectif des hommes du sélectionneur Stefano Cusin est donc de casser la série de défaites contre la Grande Ile, qui avait toujours dominé depuis une dizaine d'années aux éliminatoires, à la coupe du monde, à la Can, au Cosafa Cup, aux Jeux des Iles, ou en matchs amicaux. Au match aller, les deux formations se sont neutralisées avec un score de un partout le 9 septembre. En phase qualificative pour le Mondial, Madagascar les avait battus 2 à 1 le 11 juillet.

Dans les phases de qualifications de la Can, les Comores occupent la seconde place (9 points, +2) derrière la Tunisie (10 points, +2) si la Grande Ile finit lanterne rouge (2 points, -3) après trois défaites et deux matchs nuls. Aux éliminatoires au mondial, les Comores caracolent en tête avec 9 points (+4) devant le Ghana (9 points, +2). Madagascar se trouve à la troisième place en accumulant 7 points (+3). L'objectif, ou plutôt le défi, est donc bien clair pour les équipes de la région à ce derby qui compte pour le bouquet final de la phase de qualification à la Can 2025 au Maroc.