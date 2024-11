Afrique: CAN - 2025 Algérie-Libéria (5-1) - Les 'Verts' déroulent et concluent en beauté

Tizi-Ouzou — Euphorique, l'équipe algérienne de football, a clôturé les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, en battant avec autorité le Libéria 5-1 (mi-temps : 2-1), dimanche soir au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.E).

Après une première alerte sur la cage libérienne mal conclue par Gouiri (5e), les visiteurs ont réussi à trouver la faille, à la surprise générale, une minute plus tard, grâce à Sampson Dweh (6e), qui a catapulté le cuir au fond des filets d'un puissant tir en pleine surface.

Quelques minutes plus tard, les Libériens se sont créés une nouvelle occasion (15e) sur le côté gauche algérien, au moment où l'équipe algérienne tardait à entrer dans le match.

Les joueurs du sélectionneur national Vladimir Petkovic ont haussé le rythme, ce qui leur a permis d'égaliser. Après un coup franc botté intelligemment par le capitaine Mahrez, ce dernier sert Gouiri qui trouve de son côté Mandi, au deuxième poteau, qui permet à l'Algérie de remettre les pendules à l'heure (20e).

Le sociétaire de Lille OSC (France) a célébré, de la plus belle des manières, sa 103 sélections avec les "Verts", et devient le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale, devant l'attaquant Islam Slimani (102 sélections).

Une égalisation qui a permis aux Algériens de se libérer, et de se ruer vers l'attaque pour prendre l'avantage. Ce qui arriva, puisque la sélection algérienne est parvenue à marquer le deuxième but avant la pause.

Après un pressing de Kendouci, ce dernier sert sur le côté gauche Gouiri, dont le centre trouve la tête de Mahrez (29e). Le joueur d'Al-Ahli Djeddah (Arabie saoudite) renoue avec les filets 10 mois plus tard. Son dernier but remontait en effet, au 9 janvier dernier, à l'occasion du match amical disputé face au Burundi (4-0), au stade de Kégué à Lomé (Togo).

L'attaque fait parler la poudre

Après la pause citron, le "Club Algérie" est revenu avec des intentions plus offensives, dans l'objectif de prendre le large, face à une équipe du Liberia, déjà éliminée avant cette ultime journée.

Après quelques tentatives, le buteur d'Al-Shamal SC (Div.1/ Qatar) Bounedjah, embusqué dans la surface, a réussi à tromper la vigilance du portier des "Lone Stars" Abdulai Koulibaly (64e), profitant d'une balle rebondie sur le poteau, suite à tir de Gouiri.

La suite de la rencontre a été nettement à l'avantage des "Verts", qui sont parvenus à planter un quatrième but par Gouiri (74e), après un centre du rentrant Amoura. Ce dernier s'est transformé en buteur pour clôturer le festival offensif dans le temps additionnel (90e+5).

Lors de cette campagne qualificative, l'Algérie a inscrit 16 buts et a encaissé 2 buts seulement, en six matchs joués.

Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi de la partie en hommage à l'ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN) Rachid Mekhloufi, et à l'ancien attaquant de la sélection, Abdelhamid Merakchi, décédés.

Dans l'autre match du groupe E, le Togo, déjà éliminé à l'instar du Libéria, a clôturé les qualifications en battant à domicile la Guinée-équatoriale (3-0), grâce à un doublé d'Annor (14e, 87e) et un autre de Denkey (54e).

A l'issue de cette ultime journée, l'Algérie termine largement en tête avec 16 points, devant la Guinée-équatoriale (8 pts) qui accompagne les "Verts" en phase finale. Le Togo suit derrière à la troisième place avec 5 unités, alors que le Libéria ferme la marche avec 4 points.

Les "Verts" reprendront du service en mars 2025, à l'occasion de la reprise des qualification s de la Coupe du monde 2026, avec au menu un déplacement au Botswana et la réception du Mozambique.

Déclarations:

Vladimir Petkovic (sélectionneur/ Algérie): "Je tiens d'abord à remercier les joueurs, le staff, et toutes les personnes qui ont travaillé pour obtenir les succès qu'on a eu au cours de ces qualifications. Ce match n'était pas le plus facile à jouer. On savait que c'était la première fois d'évoluer au stade de Tizi-Ouzou, les joueurs ont ressenti une certaine pression, mais ils étaient attentifs. On pouvait marquer dès le début de la partie, mais après on encaisse un but qui nous déstabilise. Dans ces difficultés, les équipes fortes trouvent les moyens pour revenir dans le match, chose que nous avons fait par la suite en marquant deux buts avant la pause. Même si on a marqué cinq buts, on pouvait marquer plus, on s'est procuré plusieurs occasions.

Le stade de Tizi-Ouzou est merveilleux, l'ambiance dans les gradins était magnifique. On a eu la chance de jouer dans des stades pleins quand on évoluait à la maison, le soutien de nos supporters était déterminant.

Je suis content de trouver un cercle défensif (2 buts encaissés en six matchs, NDLR). Jouer avec quatre ou trois défenseurs, ça ne change pas beaucoup, ce sont les concepts qui sont décisifs.

Notre bilan dans ces qualifications est magnifique (cinq victoires et un nul en six matchs, NDLR), dommage qu'on n'a pas pu gagner à Malabo face à la Guinée-équatoriale (0-0), sinon on aurait pu réaliser un sans-faute. Ce parcours va nous booster en vue de la reprise des qualifications du Mondial-2026 en mars prochain, qui reste notre principal objectif.

J'ai travaillé avec des joueurs à qui j'ai fait entièrement confiance.

C'est difficile de faire le choix des 23 joueurs, s'ils continuent à travailler comme ils le font aujourd'hui. Je pense que nous avons fait un bon mélange au sein de l'effectif, en se basant sur l'ossature, tout en intégrant de nouveaux éléments. Le plus important pour les joueurs est d'arriver au prochain stage de mars tout en étant compétitifs, car un joueur qui ne joue pas est toujours en difficulté."

Riyad Mahrez (capitaine et milieu offensif/ Algérie): " Même si on est déjà qualifiés, on voulait faire un bon match et montrer du beau jeu. On a su le faire sur certains moments, on marque cinq buts, le public était merveilleux. Si on continue de cette manière, on peut battre tout le monde.

Dans un registre personnel, je renoue avec les filets, je me sens mieux maintenant, j'essaie de contribuer pour revenir dans les statistiques et aider l'équipe à gagner en étant décisif. En réponse aux critiques, depuis que je suis en équipe nationale, ça a toujours été comme ça, mais ça fait partie du football. Des fois on n'est pas bien, on accepte. Quand on est bien, il faut le dire, le plus important est que l'équipe progresse et qu'on avance bien."

Youcef Atal (défenseur/Algérie): " C'est magnifique de jouer dans un beau stade et un public merveilleux. On a réalisé un bon match, même si le début a été difficile pour nous, avec le but encaissé, mais par la suite, nous avons pu renverser la vapeur. On s'est donné beaucoup de plaisir sur une belle pelouse. Le prochain stage est prévu en mars prochain, avec la reprise des qualifications du Mondial-2026, les joueurs doivent se remettre au travail avec leurs clubs pour revenir en possession de tous leurs moyens et offrir plus de choix au sélectionneur".

Aïssa Mandi (défenseur/ Algérie): "Nouveau record de sélections (103) ? Al-Hamdoullah, c'est une grosse fierté, un honneur pour moi. Le nombre atteint est une chose d'inimaginable. Ce n'est pas fini, j'espère honorer de nombreuses sélections avec l'équipe. Je suis content d'égaliser dans ce match et permettre à mes coéquipiers de se remettre sur le droit chemin. La prestation de l'équipe a été satisfaisante, on s'est parlé entre nous les joueurs sur l'importance de marquer l'histoire par un gros match pour la première au stade de Tizi-Ouzou. On va profiter de cette qualification, après on se remettra au boulot pour préparer la suite des qualifications de la Coupe du monde 2026 en mars."