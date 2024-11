Algérie: La disponibilité des produits pharmaceutiques au centre d'une série de réunions au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique

Alger — La disponibilité des produits pharmaceutiques sur le marché national a été au centre d'une série de réunions tenues récemment au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, en présence des différents acteurs du secteur, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

Organisée au niveau de la direction générale de la production pharmaceutique, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et des activités de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques.

La rencontre s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs ministères (Défense nationale, Intérieur, Collectivités locales et Aménagement du territoire, Santé, Travail, Emploi et Sécurité sociale), ainsi que des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), du groupe Saidal, et des organisations et syndicats pharmaceutiques et médicaux, outre des associations de pharmaciens, de praticiens et de distributeurs pharmaceutiques.

Lors de ces réunions, le directeur général de la production pharmaceutique, Bachir Allouache, a souligné l'importance du rôle de l'Observatoire dans l'organisation et la continuité de la disponibilité des produits pharmaceutiques sur le marché national, insistant notamment sur l'analyse des causes des éventuelles pénuries en médicaments et la proposition de solutions.

Lors de cette réunion il a été question de la création de trois groupes de travail: une commission pour les produits pharmaceutiques du marché, une commission pour les produits pharmaceutiques destinés aux hôpitaux, et une commission intersectorielle.

Les membres de l'Observatoire ont convenu d'une définition unifiée du terme "disponibilité du produit pharmaceutique".

Ainsi, les participants ont également évoqué la mise en place d'un modèle standardisé pour signaler les produits pharmaceutiques confrontés à une pénurie ou une pression sur le marché national.

L'objectif de l'Observatoire, qui réunit différents acteurs de la chaîne du médicament et s'appuie sur la création des trois groupes mentionnés, est d'améliorer la coordination pour une gestion optimale des problèmes liés aux produits pharmaceutiques.

Ces réunions, organisées mensuellement, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui insiste sur la nécessité de garantir une disponibilité des médicaments et d'éviter toute perturbation du marché susceptible de nuire aux patients algériens, selon le communiqué.