Algérie: Complexe de transformation et de production de fertilisants à Oued Keberit

Souk Ahras — Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a donné samedi le coup d'envoi des travaux préparatifs pour la réalisation du projet du complexe de transformation et de production de fertilisants azotés et phosphatés à Oued Keberit, dans la wilaya de Souk Ahras.

Selon les explications données au ministre, qui était accompagné lors de sa visite de travail dans cette wilaya des PDG des groupes Sonatrach et Sonarem, respectivement MM. Rachid Hachichi et Belkacem Soltani, ce complexe utilisera le phosphate extrait de la mine de Bled El Hadba (Tébessa) pour produire, notamment l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et l'ammoniac.

Ce projet constitue la pierre angulaire pour l'autosuffisance de l'Algérie en matière de production de fertilisants agricoles et assurera des milliers d'emplois pour les jeunes de la région.

Dans son allocution à l'occasion, le ministre de l'Energie et des Mines a souligné que l'Algérie figure parmi les 10 premiers pays au monde avec des réserves géologiques en phosphate estimées à plus de 3 milliards tonnes à l'Est du pays dont 1,2 milliards tonnes au gisement de Bled El Hadba (Tébessa) et la concrétisation de ce projet intégré représente une valeur ajoutée pour l'économie nationale, d'un côté, et contribuera, de l'autre, à consolider la sécurité alimentaire nationale.

Le ministre a salué les efforts de toutes les parties contribuant au succès de ce projet vital à l'instar de Sonatrach, Sonarem et plusieurs autres sociétés nationales, préconisant la conjugaison des efforts de tous pour respecter le calendrier établi et concrétiser les objectifs tracés en accord avec la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de transformer l'Algérie en pôle industriel puissant reposant sur l'exploitation des ressources nationales et la concrétisation du développement durable.