Algérie: Merad préside la cérémonie l'installation du nouveau wali d'Aïn Témouchent

Ain Temouchent — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, samedi, la cérémonie d'installation de Mabrouk Ouled Abdennebi en tant que nouveau wali d'Aïn Témouchent, en remplacement de M'hamed Moumen, nommé pour occuper le même poste dans la wilaya de Djanet.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali, nommé dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des walis et des walis délégués, le ministre a souligné que "ce mouvement intervient juste après la réélection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un deuxième mandat, et coïncide avec les célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, pour renouveler le serment envers nos valeureux martyrs et moudjahidine, qui ont sacrifié leur vie pour la libération de l'Algérie".

"Nous nous sommes tous engagés, et à tous les niveaux, avec le président de la République, qui s'est présenté candidat en 2019. Les Algériens se sont regroupés autour de lui eu égard à sa foi inébranlable et à sa connaissance parfaite des aspirations des citoyens", affirmé M. Merad, ajoutant "aujourd'hui, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune renouvelle son mandat pour continuer à honorer les engagements qu'il a pris avec le peuple algérien".

Au passage, le ministre a insisté sur la nécessité de répondre aux préoccupations des citoyens, dont l'alimentation en eau potable, la couverture sanitaire, la réalisation des routes et l'éclairage public, entre autres.

"Beaucoup de réalisations ont été enregistrées en matière de développement et nous continuons à oeuvrer pour davantage de résultats en insufflant une nouvelle dynamique, dans la perspective d'être plus actifs et plus proches des citoyens", a-t-il déclaré.

M. Merad a également mis l'accent sur l'importance d'adapter les spécificités de chaque wilaya dans le cadre d'une stratégie générale visant à valoriser ses potentialités, à identifier ses points faibles et à les surmonter en impliquant tous les acteurs et mobiliser notamment les outils de développement.

Dans ce sens, il a rappelé les atouts de la wilaya d'Aïn Témouchent dans les domaines agricole, touristique, industriel et de la pêche, insistant sur la nécessité d'une exploitation optimale de ces ressources.

"Le wali d'Aïn Témouchent doit mettre en évidence les points forts de la wilaya et oeuvrer à remédier à ses faiblesses", a-t-il souligné.

De son côté, le nouveau wali d'Aïn Témouchent, Mabrouk Ouled Abdennebi a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour la confiance placée en lui, s'engageant à poursuivre les efforts de développement pour réaliser davantage de progrès dans la wilaya.

Son prédécesseur, M'hamed Moumene a remercié, à son tour, le président de la République pour le renouvellement de sa confiance en lui, tout en saluant les cadres et les citoyens d'Aïn Témouchent pour leur soutien dans l'exercice de ses fonctions.