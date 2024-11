Tunisie: Le travail, rien que le travail

Le concept du travail bien fait est l'une des vertus prônées par le Président de la République dans le cadre de son projet mis en place en vue du développement global et durable en Tunisie et une confirmation des tendances de reprise économique et sociale dans le pays.

Et si on veut maintenir l'esprit du compter-sur-soi, il est impératif de mettre en exergue la valeur du travail dans le sens où il est nécessaire de conjuguer les efforts de tous pour espérer atteindre les objectifs escomptés et réaliser les attentes du peuple.

D'ailleurs, c'est dans ce contexte que le Chef de l'Etat n'a raté aucune occasion pour réitérer ses appels à redoubler d'efforts et de travail, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer l'élaboration et la mise en application de nouveaux textes législatifs en matière de travail après avoir abrogé ceux dépassés par les événements parce qu'ils étaient taillés sur mesure et mis en place à des fins inavouées.

Abondant encore dans le même sens, la Présidence de la République a rendu public, il y a à peine deux mois, un communiqué réclamant l'intransigeance envers tous ceux qui n'assument pas convenablement leurs tâches et leurs responsabilités.

En effet, en cette période où notre pays est entré dans une nouvelle phase de son histoire, on s'accorde à dire qu'il n'y a plus de place à toute forme de paresse et que personne ne peut avancer la moindre excuse en cas d'absence de réponse aux revendications légitimes des Tunisiennes et des Tunisiens qui aspirent à une vie digne, d'où l'obligation, selon les termes mêmes du Président de la République, d'élaborer des législations marquées par la simplicité, la clarté et la concision.

Il faut dire que les attentes du peuple tunisien sont fortes et pleines d'ambitions, ce qui exige de grands efforts et sans répit afin de ne pas le décevoir.

Pour y parvenir, le Président Kaïs Saïed ne cesse de répéter, notamment depuis sa réélection à la magistrature suprême, que la Tunisie a besoin de nouvelles initiatives et d'une vision nouvelle qui rompent avec le passé et aident à l'ouverture de plus vastes horizons en faveur de tous.

En tout cas, un fait est certain : la Tunisie dispose de grandes richesses et d'importantes potentialités qu'il faut savoir exploiter à bon escient grâce à de nouvelles idées, de nouveaux concepts et, bien évidemment, à un surplus de travail afin d'établir un modèle de développement confirmant le principe du compter-sur-soi dans l'ultime but de réaliser davantage de projets ambitieux.