Tunisie: Budget 2025 - Nafti défend une diplomatie au service de la souveraineté et des Tunisiens à l'étranger

« Nous œuvrons de concert avec les autres départements ministériels et les parties prenantes concernées afin que la politique étrangère de la Tunisie repose sur une trilogie harmonieuse : la primauté de la souveraineté nationale, la logique des intérêts partagés et l'accompagnement renforcé des Tunisiens à l'étranger », a déclaré Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger.

Lors de la plénière commune tenue samedi au Palais de Bardo, consacrée à l'examen du budget de la mission des Affaires étrangères pour 2025, le ministre a présenté les grandes lignes de l'action diplomatique tunisienne. Il a rappelé que son département s'appuie actuellement sur un réseau de 60 ambassades dans le monde, réparties comme suit : 18 dans le monde arabe, 22 en Europe, 7 en Asie, 5 en Amérique et 10 en Afrique subsaharienne, couvrant 48 pays. À cela s'ajoutent 23 consulats généraux et consulats.

« Nous sommes déterminés à élargir notre représentation diplomatique dès que les conditions appropriées seront réunies et dans la limite des ressources disponibles », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que l'actuel déploiement diplomatique reste insuffisant pour répondre pleinement aux besoins et atteindre les objectifs fixés en matière de politique étrangère.

Conscient des contraintes budgétaires, le ministre a réitéré l'engagement de son département à rationaliser les dépenses tout en respectant les principes de bonne gouvernance diplomatique et consulaire.

Face à ces défis financiers, Mohamed Ali Nafti a assuré que son ministère redoublera d'efforts pour renforcer la présence de la Tunisie dans des espaces stratégiques : maghrébin, arabe, africain, européen, américain, asiatique, ainsi que dans les instances multilatérales. Il a également insisté sur l'importance de l'alignement de la politique étrangère avec les objectifs économiques nationaux, notamment en mobilisant des ressources financières, en attirant davantage d'investissements et en explorant de nouveaux marchés, tels que le continent africain, qu'il a qualifié de « profondeur stratégique » pour la Tunisie.

Le ministre a annoncé que, dans les deux prochaines années, la Tunisie renforcera sa représentation diplomatique en Afrique centrale et dans d'autres régions stratégiques. Il a aussi évoqué un plan de redéploiement consulaire, avec notamment l'ouverture récente d'un consulat à Montpellier, la création d'une section consulaire à New York, l'élévation du consulat de Montréal au rang de consulat général, et l'intention d'ouvrir un nouveau consulat dans la région de Québec.

Enfin, Mohamed Ali Nafti a souligné les efforts déployés, en collaboration avec les autres ministères concernés, pour promouvoir une diplomatie économique efficace. Celle-ci vise à diversifier les initiatives valorisant l'image de la Tunisie et à renforcer son attractivité pour les investisseurs étrangers, en phase avec les programmes de développement nationaux.