Tunisie: Inauguration de l'espace Sidi Bou Saïd à Tripoli

L'ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaâd Laajili, et le ministre libyen du Tourisme et de l'Artisanat, Nasreddine al-Fazzani, ont inauguré samedi soir l'espace « Sidi Bou Saïd », un lieu emblématique visant à renforcer les liens culturels et sociaux entre les deux pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres de la communauté tunisienne en Libye et de plusieurs personnalités libyennes de haut rang.

Conçu comme un véritable carrefour culturel, l'espace « Sidi Bou Saïd » propose des installations variées : une aire de jeux dédiée aux enfants, un restaurant servant des spécialités tunisiennes élaborées par un chef tunisien, et un salon de thé convivial. Cet espace se veut un lieu d'échange et de rapprochement entre Tunisiens et Libyens, symbolisant l'amitié entre les deux peuples.

« Ce projet bénéficie du soutien total des autorités tunisiennes et libyennes », a affirmé Lassaâd Laajili, qui voit en ce lieu une « Maison de Tunisie à Tripoli ». Selon lui, cette initiative contribuera à renforcer les relations fraternelles entre les deux nations.

Pour sa part, le ministre libyen du Tourisme et le maire de Tripoli ont salué l'importance de ce projet. Ils ont souligné qu'il reflète la volonté commune d'approfondir la coopération bilatérale tout en témoignant d'un climat des affaires de plus en plus favorable à Tripoli.

Cette inauguration s'inscrit dans un cadre de collaboration plus large entre les deux pays. Fin octobre, un mémorandum d'entente avait été signé par le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, et son homologue libyen, Nasreddine al-Fazzani.

Cet accord vise à promouvoir la coopération dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, incluant notamment la commercialisation des produits artisanaux et l'échange d'expertises.

Le ministre libyen a réitéré à cette occasion l'engagement de son pays à soutenir toutes les initiatives visant à développer ces secteurs stratégiques. Cet effort commun promet de dynamiser les partenariats et d'encourager les investissements dans ces domaines clés pour les deux économies.