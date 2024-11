Tunisie: Les légendes du football tunisien en visite à Tabarka-Aïn Draham pour promouvoir le tourisme intérieur

Ce dimanche matin, les anciens joueurs de l'équipe nationale tunisienne de football des années 1978 et 2004 ont entamé une visite exceptionnelle dans la région touristique de Tabarka-Aïn Draham. Cette initiative, menée par l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), s'inscrit dans le cadre d'une campagne destinée à promouvoir le tourisme intérieur et à mettre en lumière les atouts naturels, sportifs et thermaux de la région.

Selon Issa Marouani, Commissaire régional au Tourisme Tabarka-Aïn Draham, cette délégation est composée de figures emblématiques du football tunisien, telles que Mokhtar Dhouib, Khaled Badra, Riadh Bouazizi, Al-Ayadi Al-Hamrouni, Khaled Al-Kasmi, Hassan Al-Zouaoui, Ahmed Bourchada, entre autres.

Ces anciens joueurs, qui ont marqué l'histoire sportive nationale et internationale, se mobilisent pour valoriser les nombreuses richesses de la région auprès du public et des investisseurs, en s'appuyant sur leur notoriété et les outils numériques de communication.

Le programme de la visite inclut une immersion dans les paysages exceptionnels de la région, avec des excursions sur des sentiers forestiers en quad et en voitures électriques, ainsi qu'une découverte du terrain de golf local.

Les anciens joueurs visiteront également les marchés d'artisanat de Tabarka et Aïn Draham, assisteront à une démonstration de cuisine traditionnelle et rencontreront plusieurs associations actives dans le domaine. Le complexe sportif international d'Aïn Draham ainsi que les célèbres stations thermales de Beni M'tir et Hammam Bourguiba figurent également parmi les étapes clés de cette tournée.

En clôture de leur séjour, une rencontre amicale opposera une équipe formée par les anciens joueurs des années 1978 et 2004 à l'équipe de l'Étoile sportive Al-Khamiri d'Aïn Draham. Un moment fort qui promet de conjuguer sport, émotion et convivialité, tout en mettant en lumière le potentiel attractif de la région.