Afrique: CAN 2025 - Guinée, Bénin, Mauritanie, Niger, pour qui les derniers billets ?

Il ne reste que cinq places à prendre pour la CAN 2025 dont les qualifications prennent fin ce mardi 19 novembre. Huit rencontres auront un fort enjeu pour onze équipes encore en course. La Guinée et la Tanzanie comme le Mozambique et la Guinée-Bissau vont se départager frontalement, alors que le Bénin devra aller chercher sa qualification en Libye, au moment où la Mauritanie comptera sur... l'Égypte.

Dix-neuf équipes sont qualifiées à la CAN 2025 avant la dernière journée qui a débuté ce dimanche avec un Algérie-Liberia sans enjeu. Il ne reste donc que cinq tickets pour rallier le Maroc et ils seront très convoités.

Hasard du calendrier, Tanzanie-Guinée et Guinée-Bissau-Mozambique seront des confrontations directes pour décrocher les deuxièmes places des groupes H et I. La Guinée revient de loin, mais elle est plus que jamais proche de décrocher sa quinzième qualification à la CAN après avoir aligné trois victoires lors des trois dernières journées, dont la dernière face à la RDC (1-0).

« Il faut finir le travail mardi » à Dar es Salam a lâché Serhou Guirassy juste après le match contre les Congolais et après avoir inscrit son sixième but en trois matches dans ces éliminatoires. La Guinée se rend ainsi en Tanzanie dans la position du deuxième de la poule H avec deux points d'avance sur son hôte. Il faudra donc impérativement la victoire pour les Taïfa stars pour barrer la route à Guirassy et au Syli national.

Même combat pour la Guinée-Bissau qui reçoit le Mozambique pour un derby qui s'annonce chaud. Avec trois points de retard sur les Mambas, les Bissau-guinéens doivent gagner la rencontre par au moins deux buts d'écart pour coiffer leurs adversaires grâce à la différence de buts particulière.

Le Soudan a également son destin en main, mais il faudra décrocher au moins le point du match nul face à l'Angola, leader invaincu du groupe F. Les Soudanais sont menacés par le Niger qui devra aller s'imposer au Ghana, déjà éliminé, et prier pour une victoire de l'Angola. Pas simple...

L'équation est presque le même pour la Mauritanie qui rêve d'une quatrième CAN de suite. Les hommes d'Amir Abdou doivent s'imposer à domicile face au Cap-Vert (éliminé) et espérer que le Bostwana soit battu par l'Égypte.

Dans le groupe D, trois équipes sont encore en course pour la qualification : le Rwanda, le Bénin et la Libye. Une seule a son destin en main, le Bénin qui est assuré de retrouver la CAN après ses absences en 2022 et 2024, si elle s'impose en Libye. « On sait que ce sera un match difficile, compliqué, les Libyens veulent aussi aller à la CAN et ils sont chez eux » a averti, l'attaquant des Guépards, Steve Mounié. Ses adversaires devront tout de même gagner leur match et espérer que le Rwanda ne s'impose pas au Nigeria. Les Rwandais devront donc réussir l'exploit devant les Super Egales et compter sur une victoire de la Libye...

Les pays déjà qualifiés : Maroc (pays organisateur) Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores.