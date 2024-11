Afrique: Les Gabonais face au scrutin constitutionnel - Le "Oui" l'emporte à Dakar

Dans un climat de paix, les gabonais résidant à Dakar, au Sénégal, se sont rendus le 16 novembre 2024 à l'École supérieure d'économie appliquée (ESEA) pour participer au référendum constitutionnel. Sous la surveillance de la gendarmerie sénégalaise, les électeurs inscrits au Sénégal ont accompli leur devoir civique.

Les votants ont exprimé leur avis sur la révision de la Constitution gabonaise en choisissant entre "Oui" et "Non". Il est important de noter que ce scrutin a également concerné les Gabonais résidant en Gambie et au Cap-Vert.

Selon les chiffres communiqués par l'ambassade du Gabon au Sénégal, sur les 3022 électeurs inscrits, 890 ont voté. On dénombre 37 bulletins nuls ou blancs et 853 suffrages exprimés. Le "Oui" a recueilli 457 voix (53,57 %) et le "Non" 396 voix (46,42 %).

Ce scrutin a permis aux électeurs absents de se faire représenter par procuration. Il est essentiel de rappeler que chaque électeur est libre de voter selon sa conscience et peut, s'il le souhaite, se faire assister par une personne de confiance inscrite sur la même liste électorale.

Les électeurs ont également eu la possibilité d'assister au dépouillement des résultats depuis l'extérieur des bureaux de vote.

A Libreville, la « Nouvelle Constitution » a été adoptée à 91,80% des voix. Le ministre de l'Intérieur, M. Hermann Immongault, a annoncé, ce dimanche 17 novembre, la victoire du « oui » au référendum constitutionnel qui s'est tenu la veille. La nouvelle Constitution a été adoptée avec une large majorité.