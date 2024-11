Ile Maurice: Jeff Rosière - «Il n'y a pas de raccourci, seulement le travail et la persévérance»

À 33 ans, Jeff Rosière, est un policier basé à la National Coast Guard (NCG) et un passionné de sport, pratiquant le trail, l'ultratrail et les arts martiaux. Le souhait de cet habitant de Mahébourg est que les jeunes s'intéressent davantage au sport car il en voit trop qui se laissent sombrer dans la perdition.

Cette année, le jeune père de famille a fait honneur au pays en représentant le quadricolore à plusieurs compétitions de haut niveau comme l'Ultra Trail Backyard où, dit-il, le défi n'a pas de fin, et en grappling, où il a remporté deux titres de champion. Ce n'est pas tout, cet amoureux des sports de combat a également remporté deux victoires nationales en MMA dont une au Brave 82 à Côte-d'Or. Il a aussi, récemment, eu l'honneur de ramener la ceinture de champion intercontinental en boxe libre après un combat intense contre Samuel Andoche, un champion réunionnais.

Mais au-delà des titres, il y a un message que Jeff Rosière souhaite faire passer : «Le sport peut être une véritable bouée de sauvetage pour ceux qui se laissent tenter par la drogue. Je vois trop de jeunes qui se laissent emporter par la facilité, pensant que la drogue est un moyen d'échapper à leurs problèmes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cela détruit leur corps, leur esprit et leur avenir. Le sport, en revanche, m'a appris à me dépasser, à lutter contre mes propres limites, à rester concentré et discipliné. C'est une alternative bien plus forte, bien plus saine.» Son message aux jeunes: «Choisissez le sport, investissez dans votre corps et votre esprit, et construisez un avenir solide et respecté. Il n'y a pas de raccourci, seulement le travail et la persévérance.»

Pour ce jeune homme, qui compte 13 années de service dans la force policière, il doit la réalisation de ses exploits à des années de travail acharné, de sacrifices et grâce au soutien de sa femme Sherilyn et son fils Éliel, de ses parents, proches et amis ainsi qu'au travail accompli par ses coachs : Ajay Jhurry, Gilbert Sadoo, Alexandre Affoque, Kailash Jedex, Jean Marc Rivet et John Rosière.