Algérie: Khenchela - Convention de partenariat entre le secteur de la formation et l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprises

Khenchela — Une convention de partenariat a été signée, dimanche à Khenchela, entre la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels et l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprises (SEVE).

L'accord, destiné à soutenir les femmes chefs d'entreprises, à travers la formation, et renforcer leur participation au développement local, a été signé par le directeur de wilaya du secteur de la formation, Abdelaziz Kadri, et la coordinatrice de wilaya de la SEVE, Samira Boualag, en marge d'une journée d'information et de sensibilisation sur "l'entrepreneuriat féminin et son rôle dans le développement économique".

Cette convention vise à définir le cadre de concertation et de coopération entre la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels de la wilaya de Khenchela et la SEVE, afin de "promouvoir la formation, soutenir les femmes entrepreneurs et accompagner les diplômées des centres de formation professionnelle avec des idées et des projets pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat", a-t-on indiqué lors de la cérémonie de signature, organisée au siège de l'Office des établissements de jeunesse.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Kadri a mis en exergue les mesures prises par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels pour offrir aux femmes des opportunités de formation et de qualification, afin de leur permettre de participer efficacement au développement économique local.

Le responsable a ajouté que la direction de wilaya en charge du secteur de la formation veillera, conformément aux termes de l'accord, à soutenir les femmes entrepreneurs à travers une formation dans plusieurs spécialités, au profit notamment des femmes rurales et des femmes au foyer.

De son côté, la présidente de la SEVE, Chahrazed Saadi, a souligné l'importance de cet accord qui vise, a-t-elle dit, à coordonner les efforts entre la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnel de Khenchela et son association pour "renforcer l'accompagnement des stagiaires et des diplômées du secteur de la formation", en mettant en exergue "le rôle de l'entrepreneuriat et en encourageant la création de petites entreprises et de start-up".

Elle a appelé les femmes présentes à cette rencontre, actives dans différents secteurs de production, à s'employer à formaliser leurs activités et à intégrer le monde de l'entrepreneuriat.