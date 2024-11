Algérie: 2e Salon international des dattes - Plus de 180 exposants attendus du 21 au 23 novembre au Palais des expositions

Alger — La 2e édition du Salon international des dattes se tiendra du 21 au 23 novembre en cours au Palais des expositions "Safex" d'Alger, avec la participation de plus de 180 exposants, ainsi que divers acteurs et intervenants de cette filière.

Lors d'une conférence de presse consacrée à cet événement, dimanche à Alger, le président de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli a précisé que cette manifestation, organisée par la chambre sous le patronage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, aurait pour thème "Nos dattes... authenticité et économie durable".

Il a également indiqué que cet évènement réunirait différents acteurs et intervenants de la filière, dont des producteurs, des conditionneurs, des exportateurs, des transformateurs et des artisans locaux, ainsi que des participants de pays étrangers, tels que la Tunisie, la Libye et la Turquie.

De plus, ce rendez-vous offrira à tous les acteurs "un espace commun pour échanger et relever le défi du développement de cette filière", ajoute M. Hambli qui a souligné que ce salon était "un moyen de stimuler la concurrence afin d'améliorer le produit et de promouvoir son exportation".

Cette manifestation représentera, selon le responsable, une opportunité pour les exposants locaux et les pays participants d'exposer et de commercialiser les dattes et leurs dérivés.

Elle permettra aussi aux acteurs locaux et étrangers, ainsi qu'aux visiteurs, d'échanger et de contribuer à la promotion des exportations de dattes et de leurs dérivés, renforçant ainsi leur position sur les marchés internationaux.

Le salon verra aussi la présentation de recherches et d'études réalisées par des chercheurs et spécialistes de la filière des dattes.

Dans ce sillage, M. Hambli a souligné l'importance économique de cette filière, qui constitue une ressource génératrice de richesses pour de nombreux pays à environnement saharien. En Algérie, les dattes représentent la première filière agricole dans les régions du sud, avec plus de 19 millions de palmiers, a-t-il fait savoir.

Et de rappeler, à ce propos, l'augmentation de la production de dattes entre 2021 et 2023, atteignant plus de 11,5 millions qx, affirmant que l'Algérie était l'un des leaders mondiaux en la matière.

Le conférencier a relevé la nécessité de développer les industries de transformation et de moderniser le secteur à travers la mécanisation et les techniques de commercialisation et d'emballage.

Enfin, il a évoqué la feuille de route adoptée par le Gouvernement pour relancer cette filière, qui prévoit la plantation d'un (1) million de palmiers, soulignant que la réalisation de cet objectif requerrait l'association de tous les acteurs.