Tunisie: Première mondiale du spectacle «Star Returning» de Lémi Ponifasio à l'ouverture des Journées Théatrales de Carthage - Hommage aux anciens peuples

La cérémonie d'ouverture de la 25e éditon des JTC, prévue le 23 novembre 2024 au Théatre de l'Opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi, verra la présentation de la première mondiale de «Star Returning» , la nouvelle création du chorégraphe et metteur en scène de renom Lémi Ponifasio.

Le spectacle dont la première vient d'avoir lieu le 8 novembre dernier en Chine est une oeuvre profonde et visionnaire créée par Lemi Ponifasio, en collaboration avec le peuple Yi de la région de Daliangshan en Chine. Il y explore en profondeur la cosmovision du peuple Yi, abordant des thèmes, tels que l'existence, l'héritage ancestral, la spiritualité et la connexion de l'humanité au cosmos.

Ponifasio est un chorégraphe, danseur, metteur en scène, designer samoan installé en Nouvelle-Zélande. Il tire son inspiration des cultures autochtones du Pacifique, collaborant avec des Maoris de Nouvelle-Zélande, des Mapuches d'Amérique du Sud, des Kiribati de Micronésie et d'autres cultures océaniennes. Ses spectacles mêlent cérémonies traditionnelles, performance, danse et théâtre contemporains.

«MAU» est le nom de sa compagnie de danse et de théâtre contemporains qui signifie ma destinée, qu'il a fondé en 1995 en collaboration avec des artistes du monde entier et avec laquelle il s'est produit dans des théâtres et festivals internationaux comme le festival international d'Édimbourg, le Théâtre de la Ville de Paris, le Holland Festival, la Biennale de Venise et le Festival de Vienne.

Dans ses œuvres où la lumière et l'obscurité, le noir et blanc se combattent, il tente de plonger le spectateur dans un espace onirique et cérémoniel, dans une pensée cosmogonique. Parmi ses œuvres d'envergure «Standing in time», un travail initié en 2013 avec Stones in Her Mouth, sur plusieurs années avec et autour des femmes maories dont la puissance évocatrice de vie se transmet par des chants oratoires anciens. Avec «Star Returning», Ponifasio poursuit sa mission artistique de fusionner la performance contemporaine avec la sagesse ancienne de différentes cultures.

Il invite le public à participer à un voyage qui relie l'ancien au contemporain. «La performance n'est pas simplement une expression artistique, mais une invitation à réfléchir sur la condition humaine, nos responsabilités envers la Terre, et les forces cosmiques qui régissent l'existence», note-t-il.

La Liangshan Wocaiyunxia Troupe, un des collaborateurs clés de cette oeuvre, est une institution culturelle majeure dans le Sichuan, en Chine. La participation de la troupe dans «Star Returning» donne à l'oeuvre une voix authentique et un profond respect pour les traditions Yi. Ensemble avec la direction de Ponifasio, ils créent une expérience riche et immersive qui s'inspire de la sagesse partagée de leurs cultures respectives.