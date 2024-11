Afrique: L'équipe de Tunisie accueillera la Gambie demain soir (20h00) - Pour le prestige...

Même si le onze national a assuré sa place à la CAN 2025 et que le match de demain soir contre la Gambie s'apparente, certes, à une simple formalité, il n'en reste pas moins qu'il doit défendre son statut de leader.

Grâce à sa victoire obtenue jeudi soir devant Madagascar, l'équipe de Tunisie a assuré sa 17e qualification d'affilée à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un joli record du reste, venu réchauffer les cœurs à un moment où le football tunisien ne connaît pas une période faste. Un football tunisien qui peine à retrouver, d'ailleurs, son éclat d'antan. En témoigne la victoire à l'arraché obtenue dans la souffrance devant Madagascar.

Et quand on sait que les Comores pointent à la deuxième place au classement à la faveur de leur victoire obtenue vendredi devant la Gambie, la dernière sortie de la Tunisie aux éliminatoires de la CAN 2025, même si elle s'apparente à une simple formalité, a une importance particulière. En effet, la confrontation de demain soir contre la Gambie, qui se jouera à Radès à partir de 20h00, est un match pour le prestige, certes, il n'en reste pas moins un statut de leader à défendre. Pour ce faire, la victoire est impérative, demain soir. Car, au cas où la Tunisie fait match nul avec la Gambie, les Comores peuvent s'accaparer la pôle position du Groupe A si elles gagnent face au Madagascar.

Le classement Fifa en ligne de mire !

A cause de ses mauvais résultats lors de la double confrontation contre les Comores (une défaite et un match nul), la Tunisie a dégringolé de 11 places au classement Fifa du mois d'octobre pour se positionner 47e au rang mondial et 7e à l'échelle africaine. C'est, d'ailleurs, la pire chute que l'équipe de Tunisie a connue au classement Fifa.

Cela dit, malgré la victoire de jeudi dernier même si elle a été obtenue dans la douleur et les défaillances constatées, Kaïs Yaâkoubi et ses hommes se doivent d'assurer et de rassurer demain soir face à la Gambie, d'autant que l'équipe de Tunisie évoluera à Radès devant son public.

Un public qui se déplace peu nombreux au stade de Radès pour soutenir l'équipe nationale. Rien à voir avec l'euphorie qui avait accompagné la CAN 2004. Des supporters à reconquérir par une victoire contre la Gambie, synonyme d'une qualification en pôle position du Groupe A.

Par ailleurs, une deuxième victoire d'affilée permettrait à la Tunisie de récupérer les points perdus au mois d'octobre dans la perspective de rebondir au classement Fifa du mois de novembre et retrouver, ainsi, son rang habituel aussi bien à l'échelle africaine que mondiale.

Kaïs Yaâkoubi, qui compte opérer une rotation pour permettre "au public tunisien de découvrir des joueurs qui débarquent en sélection", se doit de choisir aussi des joueurs qui fouleront la pelouse de Radès dans le but de vaincre et, surtout, convaincre.