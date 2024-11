Tunisie: 37e édition du marathon international COMAR de Tunis Carthage le 1er Décembre - Nous y sommes, à vos marques !

Qui l'aurait cru? Nous sommes déjà à la 37e édition et ce marathon, le seul qui soit labellisé par la Fédération internationale d'athlétisme et porté sur le calendrier de la World Athletics.

C'est la raison pour laquelle cette compétition sert aussi de championnat de Tunisie de la spécialité. La Fédération tunisienne d'athlétisme contrôle tous les aspects techniques. Et cela va de la mesure de la distance au chronométrage en passant par les points de ravitaillement. Signalons au passage que les parcours seront ceux de l'édition passée. Des parcours qui semblent bien convenir aux athlètes qui les ont trouvés assez rapides, abrités du vent et en mesure de permettre de battre des records.

Le marathon, c'est le grand fond. Mais... avec les moyens techniques, scientifiques et les intrants modernes qu'est par exemple la préparation en altitude, le marathon devient une course relativement rapide. Les marathoniens sont de plus en plus affûtés et leur merveilleuse condition physique leur permet d'imprimer à la course un rythme rapide. Pour preuve, les records tombent régulièrement à l'occasion des grands marathons qui sont organisés à travers le monde. Ainsi donc, parallèlement à la volonté d'encourager la pratique du sport, unique moyen de favoriser l'entretien d'un corps humain, de plus en plus agressé par la pollution, le sédentarisme et l'absence d'activités utiles pour la santé, c'est une ouverture par laquelle s'engouffre ce baume d'oxygène vivifiant, que seul un événement de cette envergure peut offrir.

Mais cette compétition est aussi une occasion d'impliquer d'autres fédérations, telles que la Fédération tunisienne des handisports, la Fédération des sports scolaires et universitaires et la Fédération tunisienne du sport pour tous. Autant dire que la mobilisation est totale au niveau de toutes les parties prenantes qui ont des relations avec la course pédestre.

Un engagement

L'épreuve réservée aux enfants, la course pour tous, les 21 kilomètres et le marathon brassent large. La précédente édition a réuni plus de 6.000 concurrents avec une quarantaine de nations, une représentation très valable au niveau des deux sexes. En Tunisie, nous commençons à ressentir quelques frémissements dans cette spécialité, grâce justement au marathon international Comar Tunis Carthage qui a ouvert les portes et donné, aux coureurs de grand fond, la possibilité d'entamer une carrière dans cette spécialité. Le Tunisien Wajdi Boukhili, qui sera sans doute présent, a remporté la médaille d'or des Jeux paralympiques de Paris 2024, en 2h22'5". Le marathon de la Comar, c'est aussi un engagement pour protéger la nature. Plus de 93.000 arbres ont été plantés grâce à la collaboration de l'Association Tounes Clean.

Une action citoyenne qui vise à s'engager pour l'environnement, en participant au reboisement des espaces qui ont été incendiés. Rappelons que les activités parallèles au marathon, attendu toujours avec impatience par les enfants et leurs parents sur le terre plein de l'Avenue Bourguiba et que les différents ateliers feront le plein au sein du grand village édifié. Tir à l'arc, peinture pour enfants, ping pong seront de la partie pour les amateurs.