Tunisie: La Semaine de la cuisine italienne - Un festin méditerranéen au pays

9e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde a débuté à l'Institut culturel italien de Tunis, avec un événement convivial intitulé « Apéritif italien ».

Cette célébration gastronomique, qui se poursuivra jusqu'au 24 Novembre, promet une immersion dans les saveurs et les traditions culinaires de l'Italie et de la Méditerranée.

L'Ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a ouvert l'événement en soulignant les liens solides entre les deux pays, unis par un patrimoine gastronomique commun qui valorise la convivialité, la santé et la nutrition.

« L'Italie et la Tunisie partagent un patrimoine de produits et de traditions gastronomiques liés à la convivialité, à la santé et au bien-être en nutrition, dans le respect des ressources naturelles et des usages locaux », a-t-il déclaré, ajoutant que cette coopération se renforce grâce à la promotion du régime méditerranéen, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le commerce italo-tunisien dans le secteur agroalimentaire est également un moteur essentiel de cette relation, l'Italie étant l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne et un investisseur majeur en Tunisie, avec de nombreuses entreprises agroalimentaires créant des emplois dans le pays.

Prunas a également évoqué les futurs projets de collaboration, notamment grâce au Plan Mattei, qui place l'agriculture tunisienne au cœur des priorités de développement.

Cette semaine culinaire, orchestrée par l'ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien de Tunis, en partenariat avec divers acteurs locaux, propose une série d'événements allant de dégustations à des ateliers culinaires. L'objectif est de redécouvrir les racines communes des deux pays, en mettant en lumière l'influence mutuelle de leurs cuisines respectives.

Le slogan de cette édition est « Régime méditerranéen et cuisine traditionnelle: santé et tradition » qui réaffirme l'importance de préserver des pratiques alimentaires saines et respectueuses de l'environnement.