Tunisie: Le Salon international du chocolat et des pâtisseries revient pour une 6e édition gourmande et internationale

La 6e édition du Salon international du chocolat et des pâtisseries se tiendra du 28 au 30 novembre au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica). Cet événement, organisé par la société « International Fairs & Exhibitions », accueillera près de 70 exposants tunisiens et étrangers, a annoncé sa directrice, Lamia Oueslati.

Selon Oueslati, cette édition marquera une participation notable de professionnels venant de France, d'Italie, d'Algérie, et d'autres pays. Les exposants couvriront divers domaines tels que la fabrication de chocolat, de pâtisseries, de glaces, de café, de confiseries, ainsi que les équipements spécialisés.

Les organisateurs prévoient une forte affluence, avec plusieurs milliers de visiteurs attendus, aussi bien des professionnels que des amateurs. Lors des éditions précédentes, le salon avait attiré entre 5.000 et 6.000 visiteurs.

« Ce salon est une plateforme essentielle pour promouvoir et commercialiser les produits tunisiens, tout en soutenant les industries locales. Il vise également à renforcer leur visibilité sur les marchés nationaux et internationaux », a déclaré Lamia Oueslati. Elle a souligné que le développement de l'industrie du chocolat en Tunisie demeure encore limité, mais que ce type d'événement contribue à son essor.

Le salon proposera des activités variées, notamment des concours internationaux, comme la meilleure sculpture en chocolat et la meilleure truffe aux saveurs tunisiennes. Des ateliers interactifs pour enfants, des séances quotidiennes de dégustation de chocolat et de pâtisseries, ainsi que des remises de prix aux gagnants des concours, figurent également au programme.

Cet événement constitue une opportunité unique de mise en réseau entre professionnels du secteur et une vitrine pour l'innovation et la créativité dans l'univers du chocolat et des pâtisseries.