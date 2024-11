Togo: Une salle au nom du Conseil municipal Zepp KOUETE dévoilée au grand public

« Je voudrais porter à votre connaissance que désormais deux (02) salles sur le nouveau bâtiment sont mis à votre entière disposition pour vs différentes réunions et audiences à la mairie. Il s'agit des salles dénommées respectivement "ASSIONGBON Mensah Biova" situées au rez-de-chaussée et "KOUETE Nicoué Zepp" à l'étage », c'est par ce message signé du Maire principal de la Commune des Lacs 1, que les élus locaux de cette commune de la préfecture des Lacs ont été informés de la décision prise d'honorer leurs deux collègues.

Cette reconnaissance faite Conseiller municipal Zepp KOUETE, militant et Vice-président des FDR (Forces Démocratiques pour la République) a été chose effective depuis Jeudi. En effet, dans la foulée des activités au programme du FIHA (Festival International d'Histoire d'Aného), cette salle a été dévoilée au grand public qui a eu droit d'y faire un tour.

Premier concerné par cette reconnaissance qui s'est traduite par la désignation de cette salle à son nom, le Conseiller municipal, Zepp KOUETE dont la disponibilité et le dévouement à servir au mieux sa ville et les administrés sont reconnus par tous, est surpris mais aussi ému. « Je remercie le Maire de la Commune des Lacs 1, Me Alexis Acquéréburu, avec qui nous avons travaillé pendant cinq ans.

Je suis vraiment honoré. Je ne m'y attendais pas », ce sont là ses premiers mots, lui qui, comme si c'est encore hier, se rappelle de ces conseils : « Mais franchement, ce qu'il nous disait en 2019 quand on est arrivé à la Mairie, il nous disait "oublions nos chapelles politiques. Travaillons pour le développement de notre ville. Et c'est ce que nous avons fait" ».

Et de poursuivre, « J'ai essayé et la considération a été faite. Je remercie le Maire encore une fois, le Conseil municipal et tous les employés de la Mairie et toute la population des Lacs 1. Merci parce que cette désignation de cette salle serait là même si nous ne sommes plus à la Mairie. C'est donc un honneur pour moi, à ma famille biologique, à ma famille politique et ma ville ».

En tout cas, cet honneur est bien accueilli et bien lu par les membres de sa famille politique. En effet, les militants du parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet (FDR) n'ont pas caché leur satisfaction quant à la reconnaissance faite à leur pair. « Ouaouhhhhhh....... Que c'est fantastique ! C'est la confirmation de votre engagement au service de nos communautés. Vous êtes une véritable source d'inspiration. Tout simplement fier de vous Président (Vice-président des FDR, ndlr) », « Ça fait vraiment plaisir de lire ça.

Les bonnes oeuvres méritent des récompenses et surtout des honneurs. Félicitations, vice-président ZEPP », « Félicitations au président Zepp pour cette reconnaissance communale », ou encore « C'est devenu une salle FDR désormais », ce sont là, sur la toile, un florilège de réactions de militants du parti de Me Paul Dodji Apévon, dont lui-même sa volonté à s'effacer pour mieux servir les Togolais n'est plus à démontrer.

Au-delà de tout ce qui précède, on ne peut que saluer une telle attention communale à l'endroit de Zepp KOUETE, toujours prêt à mouiller le maillot et à servir la cause de sa communauté, de son peuple et mieux encore de sa préfecture d'origine, en toute circonstance et dès que la main tendue est sincère.