Maroc: A New York, l'écrivain Yassine Adnane décortique le rôle de la culture au service de la diversité

New York — Dans le décor authentiquement marocain des locaux du Consulat du Royaume à New York sur la célèbre rue de Wall Street, le romancier et journaliste marocain Yassine Adnane a mis en avant le rôle de l'intellectuel dans la promotion de la richesse et de la diversité culturelle du Maroc.

A l'occasion d'une rencontre tenue samedi soir avec des membres de la communauté marocaine établie dans la grande région de New York, à l'initiative du Consulat général du Maroc, M. Adnane a relevé que l'intellectuel, qu'il soit poète, romancier ou journaliste, contribue à cet "exercice collectif" pour illustrer la mosaïque culturelle et civilisationnelle qui fait la marque distinctive du Maroc millénaire.

A travers l'oeil du critique et son "esprit vivant", l'intellectuel se livre, selon l'intervenant, à la déconstruction des préjugés et passe au crible les idées préconçues dans une démarche à la fois objective et positive qui vise en définitive à apporter une contribution qualitative à l'édifice sociétal et à son raffermissement.

Pour ce natif de Safi qui a grandi dans la ville voisine de Marrakech, il s'agit d'une "vision culturelle" qui met en évidence le rôle inextricablement lié entre la littérature en général et la société. A travers ses différentes expressions, l'acte culturel reflète, en toute générosité, les facettes diversifiées de la société et de l'identité marocaine, explique M. Adnane, en visite aux Etats-Unis pour participer au programme international de l'écriture (The International Writing Program) organisé à l'université de l'Iowa (Mid-west).

L'auteur du roman "Hot Maroc" a, en outre, jugé essentiel de renforcer le rôle de la culture en mettant à contribution l'apport des médias et des réseaux sociaux devenus désormais une réalité irréfutable.

Intervenant à cette occasion, le Consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi a souligné que cette rencontre intervient dans le sillage du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la célébration du 49è anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a annoncé la restructuration des instances dédiées aux Marocains résidant à l'étranger.

Ce dialogue interactif, qui coïncide aussi avec la célébration de la Fête de l'Indépendance, s'inscrit dans le cadre des rencontres culturelles périodiques qu'organise le Consulat au profit des Marocains de New York et des Etats voisins, a-t-il indiqué.

M. Jamoussi a, par ailleurs, relevé l'importance de "l'enjeu culturel" pour les Marocains du monde qui sont des "ambassadeurs" du Royaume et de sa diversité millénaire, ajoutant que les membres de cette communauté portent un intérêt particulier à la culture et à son rôle dans la préservation de l'identité distinctive du Maroc.

Dans leurs interventions à cette occasion, des membres de la communauté marocaine résidant dans la grande région de New York ont exprimé leur attachement à la mère-patrie et leur disposition continue à contribuer à la dynamique de développement tous azimuts que connaît le Royaume, y compris dans le domaine culturel.

Ils ont, de même, relevé l'importance de veiller au renforcement de la composante culturelle pour la transmettre aux générations montantes et futures des Marocains du monde, tout en appelant à nouer des partenariats dans ce sens et à tenir des rencontres régulières avec les MRE.

Cette rencontre a été marquée aussi par la participation du professeur américain Alexander Elinson qui a assuré la traduction en anglais du roman "Hot Maroc" de Yassine Adnane. Des poètes marocains établis aux Etats-Unis comme Fatima Zahra Tsouli, Omar Berrada, Salwa Ghardaf et Mbarek Sryfi ont également été de la partie où ils ont gratifié l'assistance par des extraits de leurs dernières œuvres.