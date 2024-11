Afrique de l'Ouest: Ziguinchor / Croisade contre le VIH, l'hépatite B en Casamance et en Guinee Bissau - Les acteurs se mobilisent autour de CARE II

Pour sa deuxième phase de mise en œuvre depuis septembre 2023, le projet CARE II en acronyme «Casamance Researche Program our HIV Résistance and sexuel Heath » étale déjà des résultats très satisfaisants dans la lutte contre le VIH, l'Hépatite B en Casamance et en Guinée Bissau.

Le constat et l'évaluation ont été faits cette semaine à Ziguinchor qui a abrité un conclave sur la mise en oeuvre de ce projet .Le volet cancer du col de l'utérus inséré dans le programme a permis aux responsables et acteurs mobilisés à Ziguinchor de dresser le niveau de satisfaction. Boubacar Diouf, le responsable du bureau ENDA Sud Ziguinchor, a décliné lors de la réunion sur la mise en œuvre de l'an1 du CARE II les résultats déjà engrangés.

« Ce programme est une satisfaction totale...Pour sa première année d'exécution, il a permis d'enrôler environ 2000 personnes dans la région de Ziguinchor», a laissé entendre M. Diouf qui poursuit : « Ce programme a aussi permis de mettre en place une unité biologique moléculaire de charge virale VIH1 et VIH 2, de mettre en place des équipements ... ».

« L'élimination du VIH et d'autres pathologies comme l'Hépatite B, le cancer du col de l'utérus reste également une préoccupation du Luxembourg », a déclaré pour sa part la patronne de la coopération luxembourgeoise à Dakar, Tania Martins, qui a témoigné de l'engagement de son pays à accompagner l'Etat du Sénégal dans la lutte contre ces maladies dans le sud du pays et en Guinée Bissau.

Cofinancé pour sa seconde phase par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg le projet CARE est mis en oeuvre sur le plan opérationnel par ENDA santé pour consolider les acquis et l'innovation des stratégies de prévention, de dépistage et la continuité de la prise en charge du VIH, de l'hépatite et des papillomavirus dans les régions sud du Sénégal. Déroulé également en Guinée Bissau, ce projet a permis la formation de dizaines de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes, a révélé la directrice intérimaire d'ENDA Sante Katia Ribero Bareto.