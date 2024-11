Soudan: Al-Burhan inspecte les personnes déplacées de l'est de Gezira et vérifie leur état

Atbara — Le Président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rendu visite dimanche aux citoyens déplacés de l'est de Gezira vers l'État du Nil et qui ont été victimes de violations et d'attaques brutales de la part de la milice terroriste Al-Dagalo.

Son Excellence s'est dit rassuré sur le niveau des services qui leur sont fournis en termes d'hébergement, de nourriture et de soins, soulignant que toutes les capacités des agences de l'État sont mises à profit pour être aux côtés de ces citoyens et leur fournir les meilleurs services , il s'agit d'assurer leur sécurité et leur stabilité.

Le Lit-Gen Al-Burhan a ordonné au ministère du Développement Social et aux institutions compétentes de fournir tout ce qui permettrait d'améliorer les conditions des personnes déplacées de l'est de Geira et d'alléger leurs souffrances.