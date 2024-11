Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté passe en revue les préparatifs du ministère de l'Éducation pour reprendre les examens du certificat soudanais en décembre

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a été informé du plan du ministère de l'Éducation et de sa volonté de reprendre les examens du certificat soudanais prévus le 28 décembre prochain, qui ont été reportés en raison de la guerre. .

Au cours de sa réunion dimanche dans son bureau à Port-Soudan, avec Dr Ahmed Khalifa Omar, commissaire chargé de la conduite des travaux du ministère fédéral de l'Éducation, Son Excellence a reçu un éclairage complet sur l'avancement des travaux et le plan proposé, s'engageant à surmonter tous les obstacles techniques pour reprendre les examens du certificat soudanais à la date spécifiée en coordination avec le ministère des Finances et de la Planification économique et le Comité suprême des assurances pour les examens.

La réunion a discuté des projets présentés par les donateurs des pays frères et amis pour la reconstruction dans le domaine de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'environnement éducatif, la transformation numérique et l'apprentissage en ligne, ainsi que les projets de sièges et de formation des enseignants.

De son côté, Dr Ahmed Khalifa a expliqué dans un communiqué de presse que le ministère a achevé tous ses préparatifs pour reprendre les examens du certificat soudanais le 28 décembre prochain. Soulignant que son ministère continue de mettre en oeuvre les activités et programmes futurs proposés malgré les circonstances actuelles, indiquant que le vice-président du Conseil Souverain s'est engagé à soutenir tous les projets, plans et défis du ministère à venir pour jouer son rôle de soutien au développement du processus éducatif.

Dr. Ahmed Khalifa a dit que les étudiants qui ne pourront pas se présenter aux examens du certificat soudanais en décembre prochain, le ministère s'apprête à leurs organiser des examens en mars 2025.