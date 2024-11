Ethiopie: Les participants étrangers de la Grande course ont salué le développement d'Addis Abeba et le caractère unique de l'événement

Addis Abeba — Les participants internationaux de la 24e Grande course Ethiopian International ont été captivés par l'infrastructure transformatrice d'Addis-Abeba et l'expérience de course emblématique.

La 24e édition de la course sur route de 10 kilomètres de la Great Ethiopian Run International s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba avec la participation de plus de 50 000 personnes. L'événement de cette année, organisé sous le thème « Pour chaque enfant, la nutrition », a également attiré des athlètes de renom et d'autres visiteurs du monde entier.

Conor Twomey des États-Unis, participant à la 24e Great Ethiopian Run, a exploré l'Éthiopie cette semaine, visitant non seulement Addis-Abeba mais aussi diverses régions du pays. « C'est la première fois que je viens en Afrique de l'Est », a exprimé Twomey avec enthousiasme, « et je ne pourrais pas être plus fier de voir ces Éthiopiens se mobiliser en force pour un événement aussi grandiose. »

« Quel beau pays, quelle belle ville ! J'ai passé une journée incroyable en participant à un événement de course de rue aussi grandiose », a-t-il admiré. Pour tous ceux qui aiment courir, il existe un terrain secret appelé Entoto Natural Park, situé à 7 700 pieds d'altitude, à quelques minutes de la ville, a souligné Twomey.

Twomey a également témoigné : « J'ai voyagé dans d'autres régions d'Afrique. Et ici, c'est vraiment impressionnant de voir comment chaque rue est rénovée. À Addis-Abeba, il y a de grands investissements, un grand sentiment d'espoir, de belles personnes et un beau pays. »

Liam O'Brien d'Irlande, un autre participant, a déclaré qu'il participait pour la première fois à la Great Ethiopian Run International annuelle exprimant son enthousiasme à l'idée de participer à la 24e édition annuelle de la Great Ethiopian Run, une expérience formidable.

Selon lui, c'était une expérience vraiment unique de voir toutes sortes de gens, y compris des enfants et des jeunes, dans une ambiance aussi formidable. Stephen Farshing, un autre participant étranger, a déclaré que c'était sa troisième participation à la course et que c'était magnifique. Il a ajouté : « C'est tellement agréable de voir tous ces gens ici, le temps est très agréable et tout le monde s'amuse, donc nous avons passé un bon moment. »

Selon lui, c'est un bon moment pour rassembler tout le monde, pour voir tous les habitants de la ville devenir un, courir ensemble et s'encourager les uns les autres. C'est juste un très bon esprit de fraternité. Le célèbre coureur de fond éthiopien, Haile Gebrselassie, a fondé la course en 2000.

Pour commémorer le 50e anniversaire de la découverte de Lucy, 50 000 personnes ont participé cette année à la course internationale Great Ethiopian Run de 10 km, organisée en partenariat avec le ministère éthiopien du Tourisme.

Lucy est l'un des plus anciens vestiges archéologiques de l'espèce humaine, vieux de 3,2 millions d'années. Ses restes ont été découverts en Éthiopie il y a 50 ans. Chaque année, la Grande Course éthiopienne se déroule dans les rues d'Addis-Abeba, qui évolue actuellement en raison de l'expansion rapide du développement des corridors.