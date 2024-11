Burkina Faso: Inhumation de Mgr Jean-Marie Untaani Compaoré - Untaani le Rassembleur repose dans le caveau épiscopal

L'archevêque émérite de Ouagadougou Monseigneur Jean-Marie Untaani Compaoré a été rappelé à Dieu, samedi 9 novembre dernier à 91 ans dont 62 ans de vie presbytérale et 51 ans de vie épiscopale. Son inhumation est intervenue à la cathédrale Notre Dame de l'immaculée conception, samedi 16 novembre 2024, à Ouagadougou.

L'archevêque émérite de Ouagadougou Monseigneur (Mgr) Jean-Marie Untaani Compaoré, fidèle serviteur de Dieu, a tiré sa révérence, samedi 9 novembre 2024 à Ouagadougou à 91 ans, dont ans 62 ans de vie presbytérale et 51 ans épiscopaux. Avant de l'accompagner à sa dernière demeure, une veillée de prière a été organisé, vendredi 15 novembre, suivie d'une messe d'action de grâce, samedi 16 novembre 2024, à la cathédrale Notre Dame de l'immaculée conception.

L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo en communion avec l'archevêque émérite de Ouagadougou, le cardinal Philipe Ouédraogo ont concélébré la messe dite pour le repose auprès de Dieu de Mgr Jean Marie Untaani Compaoré. Avant la célébration eucharistique, des messages de plusieurs personnalités ont été lus, dont celui du Pape François, du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mogho Naaba Baongo et de l'évêque émérite de Bobo-Dioulasso, Mgr Anselme Titiama Sanon.

Pour décrire le parcours du serviteur de Dieu, son curriculum vitae a été lu, suivi de témoignages variés révélant ses qualités, notamment son dévouement au travail, son talent de rassembleur, ses valeurs familiales, sa capacité à communiquer et son engagement culturel. Le président de la célébration eucharistique, l'archevêque émérite de Ouagadougou, le cardinal Philipe Ouédraogo a, dans son homélie, confié que Mgr Untaani avait de très grandes qualités d'homme.

« Jean-Marie Compaoré était un militant infatigable pour la cohésion sociale et la réduction des inégalités sociales », a-t-il relevé. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo, a, pour sa part, confessé que le pasteur Jean-Marie Compaoré avait une profondeur très poussée dans ses réflexions et aimait se passer de ses appréhensions pour écouter les autres. « Il était engagé pour la cause des pauvres et de l'orphelin », a-t-il expliqué.

En sus de la messe eucharistique, Prosper Kontiebo a dirigé l'absoute et a béni la dépouille ainsi que le caveau épiscopal. Un vibrant hommage a été rendu à l'illustre disparu au cours d'une procession précédant son inhumation. Pour l'évêque de Dori, le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, Jean-Marie Untaani Compaoré a vécu en aimant tout le monde sans exception. « Il ne faisait pas de différence entre les personnes. Il a été un rassembleur qui a gardé des valeurs traditionnelles que sont, entre autres, l'hospitalité, l'attention aux plus pauvres et le vivre-ensemble. C'est un pasteur au grand coeur », a-t-il reconnu.