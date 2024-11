Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - La diaspora burkinabè donne 25 800 000 F CFA

L'amicale des Burkinabè de la Californie du Sud (USA), la communauté burkinabè vivant au Ghana et les étudiants burkinabè de la Côte d'Ivoire ont apporté une contribution de 25 800 000 FCFA au Fonds de soutien patriotique, vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou.

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) mise en place par les plus hautes autorités du pays a pour objectif de doter le gouvernement d'un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace des contributions financières afin de répondre aux urgences et soutenir les dépenses des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Pour alimenter la caisse, l'amicale des Burkinabè de la Californie du Sud a contribué à hauteur de 1 500 000 F CFA. La communauté burkinabè vivant au Ghana a offert 23 800000 F CFA et les étudiants burkinabè de la Côte d'Ivoire y ont injecté la somme de 500 000 F CFA. La cérémonie de remise de ces différents dons a eu lieu, vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.

« Je salue les efforts fournis par la diaspora burkinabè qui consacre des jours et des semaines pour contribuer au Fonds. Je salue la bravoure de ces étudiants qui vivent en Côte d'Ivoire pour avoir renoncé à leurs argents de poche pour soutenir le pays », a déclaré le ministre Traoré. Selon lui, cela montre leur attachement à la patrie. Il a aussi constaté que les efforts consentis vont au-delà de la contribution financière.

Car, d'après lui, il y a également un effort comportemental, de conscientisation, d'interpellation, d'information et de mobilisation. Il a indiqué que chaque mois, ils sont témoins de l'élan des Burkinabè d'ici et d'ailleurs pour la reconquête de territoire national.

L'affirmation de l'appartenance à la mère-patrie

A cet effet, le ministre a laissé entendre que c'est avec fierté qu'il constate les avancées qui ont été faites sur le terrain, grâce aux efforts des Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur. « Vous avez été témoin de la tenue du Tour du Faso, du SIAO et d'autres activités qui ont eu lieu et cela a été possible grâce aux résultats obtenus sur le terrain », a souligné le ministre en charge des affaires étrangères. Pour lui, si des zones ont été reconquises, c'est parce que les Burkinabè se sont mobilisés pour venir à bout de ce fléau.

Le ministre a interpellé la population à toujours mutualisé ses forces pour effacer les fissures, car, c'est ainsi qu'elle obtiendra de meilleures réponses face au terrorisme.

Le président de la coordination des communautés vivant au Ghana, Romuald

Sawadogo, a soutenu que c'est un devoir pour eux de contribuer à la lutte contre

le terrorisme. Cette contribution est le témoignage de leur appartenance à la mère-patrie. « Nous avons organisé des journées patriotiques qui ont eu lieu, le 13 et 14 juillet à Accra et

je puis vous assurer que même les vieilles personnes qui se trouvaient dans les milieux reculés de la capitale ghanéenne y ont pris part », a confié M. Sawadogo. Par ailleurs, il a

ajouté que ces Burkinabè vivant au Ghana étaient très fiers d'apporter un plus à l'édifice de leur pays. Le président de la coordination des communautés vivant au Ghana a invité la

diaspora burkinabè à se mobiliser massivement pour écrire positivement l'histoire du pays.