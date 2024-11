Burkina Faso: 19e édition de la Semaine du numérique - Plusieurs acteurs de l'écosystème primés

La 19e édition de la Semaine du numérique débuté le 12 novembre dernier à Ouagadougou, a officiellement refermé ses portes dans la nuit du vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou. A l'occasion, le mérite des acteurs du numérique a été récompensé.

Après quatre jours de réflexion soit du 12 au 15 novembre 2024, sur l'apport des technologies financières à l'amélioration de l'accès aux services financiers, le renforcement de la résilience économique et la favorisation de l'inclusion financière et sociale, la 19e édition de la Semaine du numérique a refermé ses portes. La clôture de l'évènement marquée par « la nuit des lauréats » a eu lieu, le vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou, en présence des membres du gouvernement burkinabè et de ceux des deux pays invités d'honneur, le Niger et le Mali. Au cours de cette cérémonie ,l'excellence des acteurs qui ont œuvré à la promotion du numérique au Burkina a été célébrée à travers des prix décernés aux lauréats de 4 concours.

Pour le concours « Services digitaux aux usagers », c'est la plateforme CampusFaso du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a été le vainqueur. Elle a reçu une attestation et le Gambré d'or. Quant au concours « Hacking éthique », le 1er prix est revenu à Alban Gaël Sama et Mélaine Willy Kaboré qui ont reçu une attestation, 500 000 F CFA et un trophée. Pour le concours « Mini-programme », le 1er prix a été remporté par Djidenou Kouchanou qui a reçu avec une attestation, 500 000 FCFA et un trophée.

Les meilleurs stands au Salon international TIC et de la bureautique de Ouagadougou (SITICO) ont aussi été récompensés. Pour le secteur public, c'est la Poste BF qui a obtenu le 1er prix avec une attestation et un Gambré d'or. Au niveau du secteur privé, l'entreprise de téléphonie mobile Orange Burkina est repartie avec le 1er prix composé d'une attestation et un Gambré d'or. Les lauréats de cette édition ont aussi bénéficié chacun d'une somme de 100 000 F CFA du parrain, Moov Africa Burkina.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo et ses homologues, en charge de l'économie numérique du Mali, Alhamdou AG Ilyene et du Niger, Sidi Mohamed Raliou, ont dans une déclaration lue au cours de la cérémonie de clôture, invité les opérateurs de téléphonie mobile de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) à collaborer activement et à prendre des mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour rendre effectif le « Free roaming » au plus tard le 31 décembre 2024.

Selon eux, le « Free roaming » vise à éliminer les frais de « roaming » pour les ressortissants des pays concernés lorsqu'ils se déplacent dans l'un des deux autres pays. Et d'ajouter que les appels, messages et l'utilisation de données internet seront facturés, selon les tarifs locaux, tandis que la réception d'appels et de message seront gratuites. Aussi, ils ont lors d'une séance de travail à Ouagadougou, convenu de signer un protocole d'accord sur les régulateurs de télécommunications des trois pays le 21 novembre 2024 pour la mise en oeuvre du

« Free roaming ».

Consolider les acquis

La ministre Aminata Zerbo a souligné que ces jeux concours organisés à chaque édition de la semaine du numérique ont pour but de servir de plateforme d'émulation des jeunes talents et de permettre la création de solutions innovantes et endogènes pour les préoccupations quotidiennes des Burkinabè.

Aussi, a-t-elle poursuivi, au-delà des récompenses, ces concours servent de vitrine de promotion des initiatives des jeunes acteurs du secteur. En outre, Mme Zerbo a soutenu que durant ces 96 heures avec tous les experts, ils ont, entre autres, dressé un état des lieux du Mobile Money, analysé les enjeux de la finance décentralisée, exploré les mécanismes de renforcement de la coopération entre les acteurs du numérique et du secteur financier et dégagé des perspectives y relatives.

« Nous avons noté avec satisfaction l'engouement des populations et des acteurs de divers domaines pour les activités de cette 19e édition. Le même constat est fait pour la participation des acteurs de l'écosystème du numérique, avec un nombre plus important de stands toutes catégories confondues », s'est-elle réjouie. A l'en croire, cet engouement constaté leur donne de l'énergie pour travailler davantage à la consolidation des acquis de cette plateforme et au développement de nouvelles initiatives pour une digitalisation réussie au pays des Hommes intègres. Au cours de cette activité, chaque ministre a reçu un présent de son homologue. Le président du Faso et le Premier ministre ont également reçu chacun un sabre de la part du ministre nigérien. C'est sur le thème :

« Transformation digitale et développement économique : enjeux des Fin Tech » que s'est tenue cette 19e édition de la Semaine du numérique.