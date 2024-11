Tunisie: Recherche scientifique - Appel à projets à fort impact dans le domaine de l'environnement

Tunis — Les laboratoires de recherche, les enseignants-chercheurs, ainsi que les acteurs socio-économiques en particulier les entreprises, les organismes publics, les municipalités, les centres techniques, et les associations de la société civile en Tunisie, pourraient soumettre leurs projets collaboratifs innovants et à fort impact dans le domaine de l'environnement et bénéficier d'un financement dans le cadre du mécanisme "Green Impact".

Un appel à projets avient d'être lancé à cet effet, dans le cadre du Projet d'Appui à la Recherche et l'Enseignement Supérieur dans le Secteur de l'Environnement « ARESSE », projet mis en oeuvre par l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique et financé par l'Union européenne à travers le volet recherche verte de son Programme "Tunisie Verte & Durable" pour l'appui à l'action environnementale en Tunisie, L'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) et la direction générale de la Recherche scientifique (DGRS) du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Les projets proposés "doivent répondre aux défis environnementaux actuels et futurs et aux exigences du développement durable en proposant des solutions concrètes et durables qui s'inscrivent dans le cadre des priorités nationales de transition écologique" a expliqué Mariem Jaouadi, cheffe du projet ARESSE, citée dans un communiqué conjoint des partenaires du projet.

Les candidatures devront être soumises par des consortiums composés d'au moins deux laboratoires de recherche, avec un caractère multidisciplinaire et multi-institutionnel, et avec l'implication obligatoire d'un organisme socio-économique.

Les projets sélectionnés seront soutenus par Green Impact à hauteur d'un budget maximum de 700 milles dinars tunisiens. Leur mise en oeuvre ne devra pas dépasser une durée de deux années et devront traiter au moins un des six thèmes, prioritaires suivants : La lutte contre le changement climatique, l'économie circulaire, la gestion et la valorisation des déchets, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts...) et l'urbanisation et les villes durables.

Des journées d'information ont été programmées par l'ANPR et la DGRS pour le 12 novembre à Sfax, le 19 novembre à Tunis, et bientôt à Sousse pour une meilleure explication des objectifs et des procédures de l'appel "Green Impact", notamment les modalités de participation.

"Ces journées d'information représentent une occasion précieuse pour les structures de recherche et les acteurs socio-économiques pour se familiariser avec les exigences du nouvel appel à propositions "Green Impact" a précisé Jaouadi. "Tous les acteurs concernés par cette opportunité sont vivement encouragés à participer pour faire progresser la recherche collaborative en faveur de l'environnement" a-t-elle soutenu.

Toutes les précisions relatives aux modalités de soumission, aux conditions d'éligibilité, aux critères de sélection des projets et au calendrier de mise en oeuvre peuvent être consultées à l'adresse internet suivante : www.anpr.tn/projet-aresse-appel-a-propositions-green-impact

Les projets pourront être proposés et soumis par email à l'adresse suivante : greenimpact.aresse@gmail.com et ce jusqu'au 16 Décembre 2024 à minuit.