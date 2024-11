Sénégal: PASTEF en tête dans le plus grand centre de Mbour

Mbour — La coalition autour des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF, au pouvoir) est arrivée en tête dans les 21 bureaux du centre Gaïndé Fatma, le plus grand lieu de vote de Mbour (Ouest), au soir des élections législatives anticipées de dimanche, avec un cumul de plus de 3.000 voix, a constaté l'APS.

D'après une compilation des résultats issus des urnes et affichés à l'entrée des bureaux de vote, la coalition au pouvoir arrive en tête, en obtenant 3.886 voix. Elle est suivie respectivement de la coalition Takku-Wallu, avec 504 voix, Jamm ak Njarigne, avec 323 voix, la Marche des territoires And Nawlé (274 voix), UNITE (170 voix) et de Samm Sa Kaddu, avec 140 voix.

Le centre Gaïndé Fatma compte 12.463 électeurs répartis entre 21 bureaux de vote. Le nombre de suffrages valablement exprimés s'élève à 4.653 voix. Soit un taux de 83,5%.