Madagascar: Valorisation des déchets - Une solution contre la déforestation au pays

Les déchets transformés en charbon écologique pour lutter contre la déforestation à Madagascar, une solution écologique et économique.

La déforestation continue de menacer les écosystèmes à Madagascar, mais une solution innovante commence à faire ses preuves. La transformation des déchets, tels que des résidus végétaux et plastiques, en charbon écologique, constitue une alternative pour lutter contre l'épuisement des ressources forestières. Cette démarche a été mise en lumière lors du « Matchmaking Event National », qui a eu lieu à l'hôtel Panorama Andrainarivo vendredi dernier.

La transformation des déchets, un levier écologique

Le projet de valorisation des déchets, tel que présenté par Sitraka Rakotoarivony, coordinatrice du projet TWENex au sein d'Aides Développement, propose une solution concrète pour réduire la déforestation. « L'utilisation des charbons écologiques ou du biogaz permet de réduire la déforestation, car les ménages cessent d'utiliser du charbon de bois et des bois de chauffage grâce à la transformation des déchets », explique-t-elle. En transformant ces matériaux, on préserve ainsi les ressources naturelles essentielles.

L'impact des charbons écologiques sur la déforestation

Actuellement, près de 80 % des Malgaches dépendent encore du charbon de bois et du bois de chauffage pour la cuisson, des pratiques qui ont des conséquences sur la santé des consommateurs et sur l'environnement. Les charbons de bois traditionnels épuisent les ressources forestières et polluent l'air. À l'inverse, l'adoption de charbons écologiques, fabriqués à partir de déchets, constitue une alternative durable et bénéfique pour la nature.

Un secteur prometteur pour le développement durable

La valorisation énergétique des déchets ne représente pas seulement une réponse aux défis environnementaux, mais aussi une opportunité économique. Le secteur de la gestion des déchets et de la production d'énergie reste encore largement sous-exploité à Madagascar, offrant ainsi un potentiel de création d'emplois et d'investissements dans des technologies propres. Lors de l'événement, les participants ont abordé les opportunités de collaborations, d'investissements et de partenariats dans cette filière.

Des déchets valorisés pour réduire les émissions de carbone

La solution réside dans l'utilisation du charbon écologique, qui pourrait non seulement lutter contre la déforestation, mais aussi réduire les émissions de carbone de 28 %. En utilisant des matériaux recyclés comme les résidus végétaux, les déchets ménagers, les plastiques et le papier, Madagascar pourrait réaliser d'importants progrès en matière de durabilité.

La transformation des déchets en charbon écologique présente un double avantage pour Madagascar : elle aide à réduire la déforestation tout en créant des opportunités économiques et environnementales. Un investissement dans cette filière pourrait permettre au pays de progresser sur la voie du développement durable, en préservant à la fois les ressources naturelles et la santé publique.